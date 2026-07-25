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Thời sự quốc tế tối 25/7: Ông Zelensky nói gì về khả năng ký thỏa thuận với Nga?

Thứ Bảy, 21:01, 25/07/2026
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VOV.VN - Theo Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/7 tuyên bố rằng ông sẵn sàng ký kết một thỏa thuận hòa bình với Nga tại Nhà Trắng hoặc dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Xem thêm:

>> Biệt đội UAV tử thần của Ukraine chuyên tấn công tàu Nga trên biển

>> Ukraine rúng động khi Tổng thống Zelensky cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov

PV/VOV.VN
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