Thời sự quốc tế tối 25/7: Ông Zelensky nói gì về khả năng ký thỏa thuận với Nga?

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VOV.VN - Một trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại tỉnh Gilan đã bị tên lửa Mỹ tập kích, trong bối cảnh hai bên tiếp tục đáp trả bằng hành động quân sự và triển vọng ngừng bắn vẫn bế tắc.
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VOV.VN - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Wes Streeting, hôm 21/7 cho biết việc Nga tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi bờ biển Anh là “vô trách nhiệm”.
VOV.VN - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Wes Streeting, hôm 21/7 cho biết việc Nga tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi bờ biển Anh là “vô trách nhiệm”.
VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố họ vừa ngăn chặn vụ tấn công “khủng bố” vào một doanh nghiệp trọng điểm ở vùng Ural. FSB tố tình báo Ukraine đứng sau sự việc này.
VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố họ vừa ngăn chặn vụ tấn công “khủng bố” vào một doanh nghiệp trọng điểm ở vùng Ural. FSB tố tình báo Ukraine đứng sau sự việc này.
VOV.VN - Ba nguồn tin Pakistan cho biết, Pakistan đang thăm dò khả năng nối lại các cuộc đàm phán Mỹ - Iran bị đình trệ về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 5 tháng, sau một nỗ lực do Trung Quốc khởi xướng.
VOV.VN - Ba nguồn tin Pakistan cho biết, Pakistan đang thăm dò khả năng nối lại các cuộc đàm phán Mỹ - Iran bị đình trệ về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 5 tháng, sau một nỗ lực do Trung Quốc khởi xướng.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết tìm những cách khác để đánh thuế hàng hóa nước ngoài sau khi Tòa án Tối cao nước này bác bỏ các mức thuế mạnh tay nhất của ông hồi đầu năm nay. Hôm 23/7, chính quyền của ông đã công bố giải pháp thay thế mới nhất.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết tìm những cách khác để đánh thuế hàng hóa nước ngoài sau khi Tòa án Tối cao nước này bác bỏ các mức thuế mạnh tay nhất của ông hồi đầu năm nay. Hôm 23/7, chính quyền của ông đã công bố giải pháp thay thế mới nhất.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho hay, thiệt hại đối với tàu thuyền sẽ được “bồi thường bằng tiền của Iran” mà Mỹ kiểm soát.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho hay, thiệt hại đối với tàu thuyền sẽ được “bồi thường bằng tiền của Iran” mà Mỹ kiểm soát.
VOV.VN - Ngày 24/7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz công bố đợt cải tổ nhân sự cấp cao trong Chính phủ Liên bang, bổ nhiệm bà Nina Warken làm Chánh Văn phòng phủ Thủ tướng và ông Carsten Linnemann giữ chức Bộ trưởng Y tế mới.
VOV.VN - Ngày 24/7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz công bố đợt cải tổ nhân sự cấp cao trong Chính phủ Liên bang, bổ nhiệm bà Nina Warken làm Chánh Văn phòng phủ Thủ tướng và ông Carsten Linnemann giữ chức Bộ trưởng Y tế mới.
VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Israel hôm 25/7 thông báo Thủ tướng Netanyahu sẽ thăm Mỹ vào tuần tới và có cuộc gặp thượng đỉnh thứ 7 với Tổng thống Trump.
VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Israel hôm 25/7 thông báo Thủ tướng Netanyahu sẽ thăm Mỹ vào tuần tới và có cuộc gặp thượng đỉnh thứ 7 với Tổng thống Trump.
VOV.VN - Ngoại trưởng Venezuela hôm 24/7 cho biết nước này đã chính thức thông báo với Liên hợp quốc quyết định của mình về việc rút khỏi Tòa Hình sự Quốc tế.
VOV.VN - Ngoại trưởng Venezuela hôm 24/7 cho biết nước này đã chính thức thông báo với Liên hợp quốc quyết định của mình về việc rút khỏi Tòa Hình sự Quốc tế.