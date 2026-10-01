Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 1/10: Chờ Việt Nam tạo thêm bất ngờ

22:08

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 1/10 của Đoàn Thể thao Việt Nam diễn ra ở 9 môn gồm bóng chuyền, vật, eSports, taekwondo, jiu-jitsu, cầu mây, bắn súng và bắn cung. Trong đó, cầu mây, eSports, taekwondo và bắn súng là những nội dung đáng chú ý với khả năng mang về thêm huy chương cho Việt Nam.

Cầu mây Việt Nam hướng tới bán kết

Cầu mây tiếp tục là một trong những môn được kỳ vọng mang về huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 1/10.

Các đội tuyển 4 người nam và 4 người nữ sẽ tiếp tục thi đấu vòng bảng. Đội nam Việt Nam đối đầu Ấn Độ, trong khi đội nữ gặp Philippines.

Kết quả của hai trận đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội giành quyền vào bán kết. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, các đội tuyển Việt Nam sẽ tiến sâu và đứng trước cơ hội cạnh tranh huy chương ở những vòng đấu tiếp theo.

Cầu mây đang là môn thi đấu thành công của Việt Nam tại ASIAD 2026. Trước đó, đội đôi nữ với Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Thu Trang đã giành HCV, còn đội regu nam mang về HCĐ.

eSports Việt Nam tranh vé vào chung kết

Tại eSports, đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn có ít nhất HCĐ ở nội dung MOBA League of Legends sau khi giành quyền vào bán kết.

Trong ngày 1/10, các tuyển thủ Việt Nam sẽ đối đầu Đài Bắc Trung Hoa ở trận bán kết. Nếu giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ tiến vào chung kết và tiếp tục cạnh tranh HCV.

Đây là cơ hội để eSports Việt Nam nâng thành tích tại ASIAD 2026 sau khi đã giành HCĐ ở nội dung Naraka: Bladepoint.

Bắn súng tiếp tục tranh tài

Ở môn bắn súng, Phạm Quang Huy, Vũ Tiến Nam và Hà Minh Thành sẽ bước vào phần thi bắn chậm nội dung 25m súng ngắn thể thao nam.

Sau khi chưa có kết quả thuận lợi ở phần bắn nhanh, bộ ba xạ thủ Việt Nam cần cải thiện thành tích ở phần bắn chậm để cạnh tranh thứ hạng chung cuộc. Đây cũng là một trong những nội dung cuối của bắn súng Việt Nam tại ASIAD 2026.

Taekwondo và các môn võ hướng tới huy chương

Tại taekwondo, Châu Ngọc Tuyết Sang sẽ tranh tài ở nội dung quyền cá nhân nữ. VĐV Việt Nam hướng tới một màn trình diễn tốt để cạnh tranh thứ hạng cao.

Bên cạnh taekwondo, các VĐV Việt Nam cũng thi đấu ở jiu-jitsu và vật. Đây là những môn võ được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 1/10.

Bắn cung, bóng chuyền tiếp tục thi đấu

Ở bắn cung, các cung thủ Việt Nam tiếp tục bước vào những nội dung cá nhân. Trong đó, Đặng Công Đức sẽ thi đấu tứ kết cung 3 dây nam sau khi vượt qua Andrey Tyutyun của Kazakhstan ở vòng 1/8.

Bóng chuyền cũng tiếp tục có các trận đấu theo lịch của ban tổ chức. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã hoàn tất vòng bảng và bước vào loạt trận tranh thứ hạng 9-16.

Như vậy, ngày 1/10 tiếp tục mang đến nhiều cơ hội để Đoàn Thể thao Việt Nam bổ sung huy chương. Tâm điểm sẽ tập trung vào bán kết League of Legends, các trận đấu cầu mây 4 người, taekwondo và bắn súng, bên cạnh những nội dung của vật, jiu-jitsu và bắn cung.