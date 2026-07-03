TRỰC TIẾP Argentina vs Cape Verde vòng 32 đội World Cup 2026: Khép lại cổ tích

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Nếu phải chọn ra cặp đấu chênh lệch nhất vòng 32 đội World Cup 2026, đó chắc chắn là màn so tài giữa Argentina và Cape Verde. Một bên là nhà ĐKVĐ, ứng viên số một cho ngôi vị quán quân, đội bóng sở hữu Lionel Messi đang đạt phong độ chưa từng có. Bên kia là tân binh lần đầu dự World Cup, quốc gia nhỏ nhất lịch sử góp mặt ở vòng 32 đội. Đó chẳng khác nào cuộc đối đầu giữa tí hon David và gã khổng lồ Goliath.

Argentina bước vào trận đấu với sự tự tin cực lớn. Thầy trò Lionel Scaloni không chỉ hướng đến tấm vé vào vòng 16 đội mà còn nuôi tham vọng trở thành đội tuyển đầu tiên sau Brazil năm 1962 bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Niềm tin ấy càng được củng cố khi Messi đang trải qua giải đấu bùng nổ nhất sự nghiệp. Siêu sao 39 tuổi đã ghi 6 bàn, dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng, đồng thời nâng tổng số pha lập công tại World Cup lên 19 và ghi bàn trong 7 trận liên tiếp - những cột mốc chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Điểm mạnh lớn nhất của Argentina vẫn là sự cân bằng. Họ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Messi như những năm trước. Rodrigo De Paul kiểm soát tuyến giữa, Thiago Almada mang đến sự đột biến, còn hệ thống chiến thuật của Scaloni vận hành ngày càng nhuần nhuyễn. Tuy nhiên, Argentina đôi khi vẫn để lộ khoảng trống sau khi dâng cao và không phải lúc nào cũng áp đặt được nhịp độ trước những đối thủ phòng ngự số đông.

Trong khi đó, Cape Verde đã vượt xa mọi kỳ vọng. Hòa Tây Ban Nha, ngược dòng cầm chân Uruguay rồi giành vé đi tiếp ngay lần đầu dự World Cup cho thấy đại diện châu Phi không chỉ dựa vào may mắn. Họ sở hữu hàng thủ kỷ luật, tinh thần chiến đấu đáng nể. Dẫu vậy, hạn chế về chiều sâu đội hình và chất lượng cá nhân khiến Cape Verde thường gặp khó khi phải cầm bóng hoặc tạo sức ép liên tục.

Đây nhiều khả năng sẽ là thế trận một chiều, với Argentina là kiểm soát bóng còn Cape Verde không gì khác ngoài việc kiên nhẫn phòng ngự - phản công. Khoảng cách về đẳng cấp là rất lớn, nhưng chính sự lì lợm và tâm lý không còn gì để mất có thể giúp ‘Những chú cá mập xanh” có thể khiến Alcebileste có thể phải toát mồ hôi.

Song, có lẽ câu chuyện cổ tích của Cape Verde đến lúc phải khép lại trước một Argentina quá khác biệt của huyền thoại Messi, đó cũng là niềm tự hào của đại diện châu Phi này.