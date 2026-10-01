Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 1/10: Việt Nam có thêm huy chương
VOV.VN - Trực tiếp các môn thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 1/10 của các vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam.
Cập nhật huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 1/10
HCĐ (1): Đội Liên Minh Huyền Thoại
Vật: Nguyễn Đình Huy vào tứ kết vật cổ điển nam hạng 60kg thua 0-7 đối thủ người Iraq ở vòng tứ kết.
Esport: Đội Liên Minh Huyền Thoại của Việt Nam thua 0-2 ở bán kết trước Đài Bắc Trung Hoa, qua đó giành HCĐ ASIAD 2026.
Vật: Nguyễn Công Mạnh thua vận động viên của Trung Quốc với tỉ số 0-8 ở vòng loại vật cổ điển nam hạng 77kg nam.
Vật: Nguyễn Đình Huy vào tứ kết vật cổ điển nam hạng 60kg sau khi thắng vận động viên Davaabandi Munkh-Erdene của Mông Cổ.
Taekwondo: Vận động viên Châu Ngọc Tuyết Sang thi đấu vòng loại.
Bắn súng: Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam thi đấu vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh.
Cầu mây: Đội tuyển cầu mây nam của Việt Nam thua 0-2 trước Ấn Độ ở nội dung quadrant nam.
FIFA ASEAN Cup 2026: Tam mã đua tranh quyết liệt vào chung kết
VOV.VN - Lượt trận cuối bảng A - FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 1/10 với hai cuộc đối đầu Indonesia vs Bangladesh và Singapore vs Malaysia. Kết quả của hai trận đấu sẽ trực tiếp quyết định đội giành ngôi đầu bảng và tấm vé vào chung kết.
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/10
VOV.VN - Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/10 sẽ diễn ra lượt trận cuối bảng A, qua đó xác định đội giành quyền vào chung kết và đội góp mặt ở trận tranh hạng Ba.
Ronaldo bất ngờ rời tuyển Bồ Đào Nha
VOV.VN - Ronaldo rời trại tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận gặp Đan Mạch tại UEFA Nations League, không lâu sau khi HLV Jorge Jesus xác nhận Gonçalo Ramos sẽ đá chính nếu kế hoạch không thay đổi.
Esport: Đội Liên Minh Huyền Thoại của Việt Nam thi đấu bán kết với đối thủ Đài Bắc Trung Hoa
Jiu Jitsu: Cấn Văn Thắng của Việt Nam bước vào tranh tài với vận động viên Yang Byeongjun của Hàn Quốc.
Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 1/10 của Đoàn Thể thao Việt Nam diễn ra ở 9 môn gồm bóng chuyền, vật, eSports, taekwondo, jiu-jitsu, cầu mây, bắn súng và bắn cung. Trong đó, cầu mây, eSports, taekwondo và bắn súng là những nội dung đáng chú ý với khả năng mang về thêm huy chương cho Việt Nam.
Cầu mây Việt Nam hướng tới bán kết
Cầu mây tiếp tục là một trong những môn được kỳ vọng mang về huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 1/10.
Các đội tuyển 4 người nam và 4 người nữ sẽ tiếp tục thi đấu vòng bảng. Đội nam Việt Nam đối đầu Ấn Độ, trong khi đội nữ gặp Philippines.
Kết quả của hai trận đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội giành quyền vào bán kết. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, các đội tuyển Việt Nam sẽ tiến sâu và đứng trước cơ hội cạnh tranh huy chương ở những vòng đấu tiếp theo.
Cầu mây đang là môn thi đấu thành công của Việt Nam tại ASIAD 2026. Trước đó, đội đôi nữ với Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Thu Trang đã giành HCV, còn đội regu nam mang về HCĐ.
eSports Việt Nam tranh vé vào chung kết
Tại eSports, đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn có ít nhất HCĐ ở nội dung MOBA League of Legends sau khi giành quyền vào bán kết.
Trong ngày 1/10, các tuyển thủ Việt Nam sẽ đối đầu Đài Bắc Trung Hoa ở trận bán kết. Nếu giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ tiến vào chung kết và tiếp tục cạnh tranh HCV.
Đây là cơ hội để eSports Việt Nam nâng thành tích tại ASIAD 2026 sau khi đã giành HCĐ ở nội dung Naraka: Bladepoint.
Bắn súng tiếp tục tranh tài
Ở môn bắn súng, Phạm Quang Huy, Vũ Tiến Nam và Hà Minh Thành sẽ bước vào phần thi bắn chậm nội dung 25m súng ngắn thể thao nam.
Sau khi chưa có kết quả thuận lợi ở phần bắn nhanh, bộ ba xạ thủ Việt Nam cần cải thiện thành tích ở phần bắn chậm để cạnh tranh thứ hạng chung cuộc. Đây cũng là một trong những nội dung cuối của bắn súng Việt Nam tại ASIAD 2026.
Taekwondo và các môn võ hướng tới huy chương
Tại taekwondo, Châu Ngọc Tuyết Sang sẽ tranh tài ở nội dung quyền cá nhân nữ. VĐV Việt Nam hướng tới một màn trình diễn tốt để cạnh tranh thứ hạng cao.
Bên cạnh taekwondo, các VĐV Việt Nam cũng thi đấu ở jiu-jitsu và vật. Đây là những môn võ được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 1/10.
Bắn cung, bóng chuyền tiếp tục thi đấu
Ở bắn cung, các cung thủ Việt Nam tiếp tục bước vào những nội dung cá nhân. Trong đó, Đặng Công Đức sẽ thi đấu tứ kết cung 3 dây nam sau khi vượt qua Andrey Tyutyun của Kazakhstan ở vòng 1/8.
Bóng chuyền cũng tiếp tục có các trận đấu theo lịch của ban tổ chức. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã hoàn tất vòng bảng và bước vào loạt trận tranh thứ hạng 9-16.
Như vậy, ngày 1/10 tiếp tục mang đến nhiều cơ hội để Đoàn Thể thao Việt Nam bổ sung huy chương. Tâm điểm sẽ tập trung vào bán kết League of Legends, các trận đấu cầu mây 4 người, taekwondo và bắn súng, bên cạnh những nội dung của vật, jiu-jitsu và bắn cung.
Ngày thi đấu 30/9, Đoàn Thể thao Việt Nam có thêm 1 HCĐ nhờ võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh ở hạng cân 75kg nữ môn boxing. Bên cạnh đó, các đội tuyển cầu mây 4 người nam và nữ đều giành những chiến thắng quan trọng, qua đó tiếp tục hướng tới vòng đấu tranh huy chương.
Sau tấm HCV của đội cầu mây đôi nữ trong ngày 29/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục có thêm huy chương tại ASIAD 2026. Lưu Diễm Quỳnh giành HCĐ sau khi dừng bước ở bán kết hạng cân 75kg nữ.
Tính đến hết ngày thi đấu 30/9, Việt Nam có 2 HCV, 1 HCB và 18 HCĐ, tạm đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương.
Lưu Diễm Quỳnh giành HCĐ boxing
Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 30/9 đến từ boxing. Sau khi đánh bại Khoshkhabar Parmida của Iran với tỷ số 5-0 ở tứ kết, Lưu Diễm Quỳnh bước vào bán kết hạng cân 75kg nữ với đối thủ Trung Quốc Bao Ziyi.
Trước một đối thủ mạnh, võ sĩ Việt Nam không thể tạo bất ngờ và nhận thất bại 0-5. Kết quả này khiến Lưu Diễm Quỳnh dừng bước ở bán kết nhưng vẫn nhận HCĐ theo thể thức của môn boxing.
Tấm HCĐ của Lưu Diễm Quỳnh giúp boxing Việt Nam tiếp tục có huy chương tại ASIAD 2026.
Trong khi đó, Nguyễn Thị Tâm mang đến tin vui lớn hơn ở hạng cân 51kg nữ. Võ sĩ Việt Nam đánh bại đối thủ Kazakhstan với tỷ số 5-0 ở bán kết để giành quyền vào chung kết.
Với việc lọt vào trận tranh HCV, Nguyễn Thị Tâm chắc chắn có ít nhất HCB và vẫn còn cơ hội mang về tấm HCV thứ ba cho Đoàn Thể thao Việt Nam.
Cầu mây 4 người nam và nữ cùng giành chiến thắng
Cầu mây tiếp tục là điểm sáng của Việt Nam trong ngày 30/9. Ở nội dung 4 người nữ, đội tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Ấn Độ 2-0. Đây là nội dung từng mang về HCV cho Việt Nam tại kỳ ASIAD trước.
Đến buổi chiều, đội 4 người nữ tiếp tục thể hiện phong độ tốt khi vượt qua Thái Lan 2-0 với tỷ số các set 17-14 và 15-12. Những chiến thắng liên tiếp giúp đội tuyển nữ Việt Nam tạo đà thuận lợi trong cuộc đua giành quyền vào vòng đấu tranh huy chương.
Ở nội dung 4 người nam, Việt Nam cũng có màn ngược dòng ấn tượng trước Myanmar. Sau khi gặp khó khăn ở set đầu, các VĐV Việt Nam thi đấu tốt hơn và giành chiến thắng chung cuộc 2-1.
Như vậy, cả đội nam và nữ đều có những kết quả tích cực trong ngày đầu thi đấu nội dung 4 người. Các trận đấu tiếp theo sẽ quyết định cơ hội tiến vào bán kết và tranh huy chương trong những ngày 2 và 3/10.
Nguyễn Thị Tâm giành quyền vào chung kết
Nếu Lưu Diễm Quỳnh dừng bước với HCĐ, Nguyễn Thị Tâm tiếp tục hành trình hướng tới HCV.
Ở trận bán kết hạng cân 51kg nữ, Nguyễn Thị Tâm đối đầu võ sĩ Kazakhstan. Tay đấm Việt Nam thi đấu hiệu quả và giành chiến thắng 5-0 bằng tính điểm.
Chiến thắng này giúp Nguyễn Thị Tâm tiến vào chung kết. Cô chắc chắn giành ít nhất HCB và sẽ có cơ hội cạnh tranh tấm HCV trong trận đấu cuối cùng.
Thành tích của Nguyễn Thị Tâm cũng giúp boxing Việt Nam tiếp tục có đại diện góp mặt ở trận chung kết ASIAD 2026.
Bắn súng chưa có kết quả thuận lợi
Ở môn bắn súng, Phạm Quang Huy, Vũ Tiến Nam và Hà Minh Thành thi đấu nội dung 25m súng ngắn thể thao nam.
Bộ ba xạ thủ Việt Nam chưa có kết quả thuận lợi ở phần bắn nhanh. Các VĐV sẽ cần cải thiện thành tích ở phần bắn chậm để nâng thứ hạng chung cuộc.
Trong khi đó, ở judo, Lâm Thị Ngân Hà thắng đối thủ Nepal ở vòng đầu hạng cân 52kg nữ nhưng sau đó lần lượt thất bại trước các đối thủ Nhật Bản và Trung Quốc, qua đó không còn cơ hội tranh huy chương.
Đặng Thị Linh cũng dừng bước ở vòng loại hạng cân 68kg nữ môn vật sau thất bại trước đối thủ Trung Quốc.
Golf Việt Nam chưa tạo được đột phá
Ở môn golf, Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng và Nguyễn Tuấn Anh có kết quả chưa thực sự nổi bật sau vòng đầu nội dung cá nhân nam.
Các VĐV nữ Việt Nam cũng hoàn tất ngày thi đấu đầu tiên và tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng đồng đội.
Trong khi đó, các nội dung bóng đá nam ASIAD 2026 cũng xác định được hai đội vào chung kết. U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Trung Quốc 2-1, còn U23 Nhật Bản vượt qua U23 Uzbekistan 9-8 trên loạt luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút.
Như vậy, sau ngày thi đấu 30/9, Đoàn Thể thao Việt Nam có 2 HCV, 1 HCB và 18 HCĐ, tạm đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.
Trực tiếp các môn thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 1/10 của các vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam.
ASIAD 2026 ngày thi đấu 30/9: Cầu mây và boxing Việt Nam ghi dấu ấn
VOV.VN - ASIAD 2026 ngày thi đấu 30/9: Cầu mây và boxing Việt Nam ghi dấu ấn với những thành tích tốt. Trong đó, cầu mây có những chiến thắng còn boxing giành được 1 HCĐ.