Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 24/9: Rowing Việt Nam mang về huy chương

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Bơi lội: Nguyễn Huy Hoàng đứng đầu chung kết B nội dung 800m bơi tự do nam

Nguyễn Huy Hoàng về nhất chung kết B nội dung 800m bơi tự do nam với thành tích 7 phút 57 giây 39, Trần Văn Nguyễn Quốc về nhì với thành tích 8 phút 00 giây 89. Trước đó, ở chung kết C, người về nhất là Ratthawit Thammanthachote của Thái Lan đạt thành tích 8 phút 15 giây 63. Kình ngư Việt Nam sẽ phải chờ kết quả chung kết A diễn ra chiều nay 24/9 mới biết liệu mình có giành huy chương hay không.

Tại nội dung 800m bơi tự do nam môn bơi lội ASIAD 2026, các VĐV thi đấu theo các nhóm chung kết A, B, C. Chung cuộc, 3 VĐV có thành tích tốt nhất sẽ giành huy chương.