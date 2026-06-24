TRỰC TIẾP CH Séc vs Mexico bảng A World Cup 2026: Không còn đường lùi

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CH Séc vs Mexico đối đầu ở lượt trận cuối bảng A World Cup 2026

Trận đấu giữa CH Séc vs Mexico ở lượt cuối bảng A World Cup 2026 mang ý nghĩa quyết định đặc biệt với đại diện châu Âu. Trong khi Mexico đã sớm giành vé đi tiếp, CH Séc buộc phải thắng nếu không muốn dừng bước ngay từ vòng bảng.

Áp lực đang đè nặng lên vai thầy trò HLV Miroslav Koubek khi họ chỉ có được 1 điểm sau hai lượt trận đầu tiên. Trận thua 1-2 trước Hàn Quốc và hòa Nam Phi 1-1 khiến đội bóng này rơi vào thế chân tường trước cuộc đối đầu với đội chủ nhà.

CH Séc rơi vào thế khó

CH Séc bước vào giải với không ít kỳ vọng nhưng lại thể hiện bộ mặt thiếu ổn định trong hai trận đã qua. Họ để thua Hàn Quốc dù có thời điểm vươn lên dẫn trước, sau đó tiếp tục đánh rơi chiến thắng trước Nam Phi theo kịch bản quen thuộc.

CH Séc thua 1-2 trước Hàn Quốc ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Điểm chung trong cả hai trận đấu là việc hàng thủ thiếu tập trung ở những thời điểm quyết định. Những sai lầm cá nhân cùng sự thiếu chắc chắn trong hệ thống phòng ngự khiến CH Séc phải trả giá bằng những bàn thua muộn.

Việc chỉ có 1 điểm khiến CH Séc gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. Tuy nhiên, áp lực “phải thắng” đôi khi lại trở thành con dao hai lưỡi, đặc biệt với một tập thể đang gặp vấn đề về tâm lý thi đấu.

Tổn thất lực lượng cũng khiến tình hình thêm khó khăn khi hậu vệ David Jurasek phải nghỉ hết giải vì chấn thương. Dù vậy, đội bóng này nhiều khả năng vẫn giữ bộ khung quen thuộc với Patrik Schick là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công.

Mexico toan tính với lợi thế sân nhà

Bên kia chiến tuyến, Mexico đang thể hiện phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả hai trận đầu tiên mà chưa để thủng lưới. Đội bóng của HLV Javier Aguirre không chỉ hiệu quả trong tấn công mà còn cho thấy sự chắc chắn đáng nể nơi hàng phòng ngự.

Mexico sớm giành vé vào vòng 32 đội sau 2 trận toàn thắng ở vòng bảng World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai đặc biệt cho thấy bản lĩnh của Mexico khi họ phải chống đỡ sức ép lớn từ đối thủ. Khả năng kiểm soát thế trận và duy trì sự tập trung giúp đội chủ nhà bảo toàn lợi thế.

Dù đã chắc suất đi tiếp, Mexico vẫn cần ít nhất một trận hòa để đảm bảo ngôi đầu bảng. Điều này khiến họ không thể chủ quan, nhất là khi vị trí nhất bảng sẽ giúp tránh được những đối thủ mạnh ở vòng knock-out.

HLV Aguirre có thể xoay tua đội hình để giữ sức cho các trụ cột, nhưng chiều sâu lực lượng của Mexico vẫn được đánh giá cao hơn. Những cái tên như Raul Jimenez hay Julian Quinones đủ khả năng tạo khác biệt ngay cả khi không đá chính từ đầu.

Yếu tố sân nhà cũng là điểm tựa lớn cho Mexico trong trận đấu này. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả tại Estadio Azteca luôn mang lại nguồn năng lượng đặc biệt cho đội bóng khu vực CONCACAF.

Cục diện và dự đoán trận đấu

Về mặt chiến thuật, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ khi hai đội có mục tiêu khác nhau nhưng đều không muốn mắc sai lầm. CH Séc buộc phải dâng cao tìm bàn thắng, trong khi Mexico có thể lựa chọn lối chơi chắc chắn và chờ cơ hội phản công.

Điều này có thể tạo ra thế trận giằng co giữa hai đội. Nếu không cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, CH Séc rất dễ rơi vào cái bẫy chiến thuật mà Mexico giăng ra.

Xét tổng thể, Mexico đang có lợi thế rõ ràng về phong độ, tâm lý và chất lượng đội hình. Trong khi đó, CH Séc dù có quyết tâm cao nhưng lại thiếu sự ổn định cần thiết để tạo nên khác biệt.

Với cục diện hiện tại, chiến thắng tối thiểu dành cho Mexico là kịch bản dễ xảy ra hơn. Điều đó đồng nghĩa CH Séc nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng sau hành trình đầy tiếc nuối.