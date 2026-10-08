TRỰC TIẾP Thể Công Viettel 1-1 Hà Tĩnh vòng 3 V-League: Khuất Văn Khang lập công

TRỰC TIẾP Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh

Ở màn đối đầu này, Thể Công Viettel đang mất Nhâm Mạnh Dũng vì chiếc thẻ đỏ. Trong khi đó, Hà Tĩnh đang có đủ lực lượng tốt nhất trong cuộc đối đầu này.

Trong bối cảnh hàng loạt đội bóng ở V-League gặp khó khăn về nhân sự do dính "virus FIFA" bởi hàng loạt cầu thủ dính chấn thương sau khi trở về từ đợt tập trung FIFA Days tháng 10 cùng ĐT Việt Nam tham dự FIFA Asean Cup 2026 thì Thể Công Viettel không quá bị ảnh hưởng.

Trực tiếp Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh vòng 3 V-League 2026/2027

Nếu như CLB Nam Định xác nhận Xuân Son bị chấn thương rách cơ đùi sau, cần khoảng 2 tháng điều trị phục hồi chấn thương thì sáng 8/10, trang mạng xã hội của Hà Nội FC đăng tải thông báo về tình trạng chấn thương của Đỗ Hoàng Hên. Theo đó, tiền vệ này dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng. Đỗ Hoàng Hên dính chấn thương trong trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Pakistan 4-2 tại lượt trận cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

"Sau khi kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã được đội ngũ y tế kiểm tra và đánh giá tình trạng chấn thương. Hoàng Hên được xác định cần khoảng 3 tháng để điều trị và hồi phục. Hoàng Hên sẽ tiếp tục được theo dõi, kiểm tra để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Chúc Hoàng Hên kiên trì và sớm trở lại sân cỏ" - Hà Nội FC cho hay.

Nếu như Đỗ Hoàng Hên cần 3 tháng để điều trị chấn thương, tiền vệ này có thể sẽ không kịp cùng ĐT Việt Nam tham dự VCK Asian Cup 2027. Đây sẽ là tổn thất lớn với hàng công ĐT Việt Nam trong bối cảnh tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sẽ bị treo giò 2 trận đầu tiên ở vòng bảng vì tấm thẻ đỏ ở VCK U23 châu Á 2026.

Trong khi đó, ngoài việc bình phục chấn thương, Xuân Son cũng đang được đội ngũ y tế CLB triển khai lộ trình phục hồi phù hợp nhằm giúp tiền đạo sinh năm 1997 sớm lấy lại thể trạng và phong độ tốt nhất. Với việc phải nghỉ thi đấu ít nhất hai tháng, Xuân Son không thể góp mặt trong đợt tập trung sắp tới của ĐT Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11/2026.

Trong lịch sử đối đầu, Hà Tĩnh chưa từng giành 3 điểm trong những trận đấu với Thể Công Viettel, cao nhất khi chỉ giành được 1 điểm. Trong khi đó, Thể Công Viettel chỉ toàn thắng và hòa ở những cuộc đối đầu với đội bóng núi Hồng. Đặc biệt ở mùa giải 2025/2026, Thể Công đều toàn thắng trong 2 lần đối đầu. Vì vậy, với nhiều người trong giới chuyên môn, Hà Tĩnh muốn giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách này hoàn toàn không đơn giản.