TRỰC TIẾP Thể Công Viettel 1-1 Hà Tĩnh vòng 3 V-League: Khuất Văn Khang lập công
Thứ Năm, 19:57, 08/10/2026
VOV.VN - TRỰC TIẾP Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 8/10/2026 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Đây là trận đấu mà Thể Công Viettel đặt mục tiêu 3 điểm trọn vẹn.
19:56
19:54
38': VAR vào cuộc và quyết định công nhận bàn thắng của Khuất Văn Khang !!! Trước đó, tổ VAR cho rằng đã có lỗi việt vị của số 11 bên phía Thể Công Viettel nhưng cuối cùng bàn thắng đã được công nhận cho đội chủ nhà.
19:50
33': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Triệu Việt Hưng treo bóng vào vòng cấm từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Thể Công Viettel để Khuất Văn Khang áp sát khung thành đối phương và dứt điểm chân trái cận thành tung lưới thủ môn Thanh Tùng bên phía Hà Tĩnh, quân bình tỷ số 1-1 !!!
19:43
19:41
25': Cơ hội !!! Bóng được Khuất Văn Khang treo từ chấm đá phạt góc bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Thể Công Viettel để Lương Chí Khải lên tham gia tấn công thoải mái ngả người bắt volley chân phải khiến thủ môn Thanh Tùng phải bay người hết cỡ đấm bóng cứu thua cho Hà Tĩnh.
Ngay sau đó, Triệu Việt Hưng băng vào thoải mái dứt điểm bồi cận thành nhưng thủ môn Thành Tùng xuất sắc đấm bóng cứu thua cho đội khách.
19:36
20': VAR vào cuộc và xác định tuyệt phẩm mở tỷ số của Luiz Antonio được công nhận !!! Trước đó tổ VAR can thiệp vì cho rằng Daniel Passira đã có tình huống cao chân trong pha tranh chấp với Doãn Ngọc Tân, tuy nhiên, tiền đạo Hà Tĩnh đã kịp thu chân lại và không có pha va chạm nào với cầu thủ đối phương.
19:32
16': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Tuyệt phẩm vừa được tạo nên trên sân Hàng Đẫy bởi Luiz Antonio !!! Từ cự ly gần 40m, Luiz Antonio tung ra cú nã đại bác bằng chân phải đưa bóng khẽ chạm vào Việt Hưng trước khi làm tung nóc lưới khung thành thủ môn Văn Việt bên phía Thể Công Viettel, mở tỷ số 1-0 cho Hà Tĩnh !!!
19:28
12': Đối mặt !!! Duy Thường thoát xuống ở cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Hà Tĩnh, trước khi căng ngang dọn cỗ để Atshimene thoải mái dứt điểm cận thành trong thế đối mặt với thủ môn Văn Việt nhưng người gác đền của Thể Công Viettel đã kịp thời băng ra khép góc cứu thua cho đội chủ nhà.
19:27
19:26
10': Dứt điểm !!! Khuất Văn Khang xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút rất nhanh bằng chân trái nhưng thủ môn Thanh Tùng đã ôm gọn bóng cứu thua cho Hà Tĩnh.
19:19
3': Nguy hiểm !!! Pha bóng thiếu tập trung của hàng thủ Thể Công Viettel.Lương Chí Khải chuyền về cho thủ môn Văn Việt mà không quan sát Passira đã theo rất sát. Passira đã cắt được bóng trong chân thủ môn Văn Việt ở tình huống phá bóng lên nhưng bóng đi hết đường biên ngang hết sức đáng tiếc.
19:15
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà Thể Công Viettel ra sân trong trang phục áo đỏ - quần đỏ, giành quyền giao bóng trước ở hiệp một, trong khi các cầu thủ Hà Tĩnh mặc áo trắng - quần trắng.
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Trước khi đấu trường V-League quay lại, Thể Công Viettel đã có cuộc tiếp đón Melbourne Victory ở sân chơi AFC Champions League 2 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy và hòa 1-1. Chưa kể trước đó ở vòng 2 của V-League, Thể Công Viettel đã phải nhận thất bại 0-1 trong màn đối đầu với CAHN trong thế hơn người, vì thế vị trí của đội bóng áo lính hiện không quá thuyết phục ở thứ 7 trên bảng tổng sắp với 3 điểm.
Ở cuộc tiếp đón Hà Tĩnh - một đối thủ không được đánh giá quá cao, thầy trò HLV Popov đang rất hào hứng trong việc giành trọn 3 điểm, để có thể cải thiện thành tích và thứ hạng. Thực tế điều này cũng chẳng lạ, bởi cuộc so kè này họ được chơi trên sân nhà, chưa kể lực lượng của Thể Công Viettel cũng được đánh giá cao hơn so với đội khách, nên mục tiêu giành trọn 3 điểm của đội bóng áo lính không quá khó khăn.
Ở chiều ngược lại, lực lượng của Hà Tĩnh không được đánh giá cao. Đội bóng này mới có 1 trận thắng duy nhất trước Đồng Nai ngay trên sân nhà ở vòng 2, qua đó đang tạm có 3 điểm cùng với Thể Công Viettel, nhưng xếp sau trên bảng xếp hạng (hạng 11) vì thua hiệu số.
Đây là lý do mà ở chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của đối thủ, mục tiêu của thầy trò tân HLV Phan Như Thuật là giành trọn 3 điểm, nhưng thực sự điều này chẳng đơn giản cho đội bóng núi Hồng. Nói thế, bởi thành tích của Hà Tĩnh thể hiện qua 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải 2026/2027 không quá tốt.
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Đội hình dự kiến:
Thể Công Viettel: Văn Việt, Tuấn Tài, Colonna Nino, Trung Hiếu, Paulo Tapeu, Viết Tú, Nhật Nam, Andre Luiz Junior, Wesley Nata, Ngọc Tân, Lucas Ribamar.
Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Huy, Helerson, Việt Triều, Duy Thường, Trọng Hoàng, Văn Lương, Luiz Antonio, Trung Nguyên, Floro Daniel, Atshimene.
TRỰC TIẾP Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh
Ở màn đối đầu này, Thể Công Viettel đang mất Nhâm Mạnh Dũng vì chiếc thẻ đỏ. Trong khi đó, Hà Tĩnh đang có đủ lực lượng tốt nhất trong cuộc đối đầu này.
Trong bối cảnh hàng loạt đội bóng ở V-League gặp khó khăn về nhân sự do dính "virus FIFA" bởi hàng loạt cầu thủ dính chấn thương sau khi trở về từ đợt tập trung FIFA Days tháng 10 cùng ĐT Việt Nam tham dự FIFA Asean Cup 2026 thì Thể Công Viettel không quá bị ảnh hưởng.
Nếu như CLB Nam Định xác nhận Xuân Son bị chấn thương rách cơ đùi sau, cần khoảng 2 tháng điều trị phục hồi chấn thương thì sáng 8/10, trang mạng xã hội của Hà Nội FC đăng tải thông báo về tình trạng chấn thương của Đỗ Hoàng Hên. Theo đó, tiền vệ này dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng. Đỗ Hoàng Hên dính chấn thương trong trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Pakistan 4-2 tại lượt trận cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.
"Sau khi kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã được đội ngũ y tế kiểm tra và đánh giá tình trạng chấn thương. Hoàng Hên được xác định cần khoảng 3 tháng để điều trị và hồi phục. Hoàng Hên sẽ tiếp tục được theo dõi, kiểm tra để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Chúc Hoàng Hên kiên trì và sớm trở lại sân cỏ" - Hà Nội FC cho hay.
Nếu như Đỗ Hoàng Hên cần 3 tháng để điều trị chấn thương, tiền vệ này có thể sẽ không kịp cùng ĐT Việt Nam tham dự VCK Asian Cup 2027. Đây sẽ là tổn thất lớn với hàng công ĐT Việt Nam trong bối cảnh tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sẽ bị treo giò 2 trận đầu tiên ở vòng bảng vì tấm thẻ đỏ ở VCK U23 châu Á 2026.
Trong khi đó, ngoài việc bình phục chấn thương, Xuân Son cũng đang được đội ngũ y tế CLB triển khai lộ trình phục hồi phù hợp nhằm giúp tiền đạo sinh năm 1997 sớm lấy lại thể trạng và phong độ tốt nhất. Với việc phải nghỉ thi đấu ít nhất hai tháng, Xuân Son không thể góp mặt trong đợt tập trung sắp tới của ĐT Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11/2026.
Trong lịch sử đối đầu, Hà Tĩnh chưa từng giành 3 điểm trong những trận đấu với Thể Công Viettel, cao nhất khi chỉ giành được 1 điểm. Trong khi đó, Thể Công Viettel chỉ toàn thắng và hòa ở những cuộc đối đầu với đội bóng núi Hồng. Đặc biệt ở mùa giải 2025/2026, Thể Công đều toàn thắng trong 2 lần đối đầu. Vì vậy, với nhiều người trong giới chuyên môn, Hà Tĩnh muốn giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách này hoàn toàn không đơn giản.
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