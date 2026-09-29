TRỰC TIẾP Việt Nam 0-1 Thái Lan FIFA Asean Cup 2026: VAR từ chối bàn thắng
VOV.VN - TRỰC TIẾP Việt Nam vs Thái Lan FIFA Asean Cup 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Si Jalak Harupat ở Bandung (Indonesia). Đây là màn đối đầu được xem là thượng đỉnh bóng đá Đông Nam Á.
TRỰC TIẾP Việt Nam vs Thái Lan
Tiền đạo Williams Minh Hoàng đã có màn ra mắt ĐT Việt Nam trong chiến thắng 1-0 trước ĐT Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tài năng trẻ này ghi dấu ấn với đường chuyền quyết định giúp Đình Bắc ghi bàn.
Williams Minh Hoàng tiết lộ, mình không gặp nhiều khó khăn trong việc làm quen với chiến thuật của HLV Kim Sang Sik khi ĐT Việt Nam và CLB CA TP.HCM đều thi đấu với sơ đồ 3-4-3.
“Kể từ ngày tôi lên tuyển, mọi người đều chào đón và tạo cảm giác thoải mái, giúp tôi thích nghi nhanh chóng. Tôi luôn cố gắng thích nghi và nỗ lực 100% khả năng” - Williams Minh Hoàng chia sẻ.
Đánh giá về cuộc quyết đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan ở lượt trận kế tiếp, Williams Minh Hoàng thể hiện sự tự tin: “Rõ ràng mọi đội bóng tại giải đấu này đều rất mạnh, nhưng tôi luôn tin tưởng vào bản thân và đồng đội nhờ những nỗ lực trên sân tập. Vì vậy, chúng tôi rất tự tin bước vào trận đấu này”.
"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ Việt Nam đang theo dõi đội tuyển ở mọi nơi trên thế giới cũng như những ai đã đến sân cổ vũ. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi, bởi thực sự các bạn giống như ‘cầu thủ thứ 12’ trên sân vậy" - Williams Minh Hoàng nói thêm.
Williams Minh Hoàng cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi ĐT Việt Nam không có sự phục vụ của Nguyễn Xuân Son và mong người đàn anh sớm bình phục.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trên trang chủ FIFA, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh bày tỏ niềm tự hào khi được khoác áo ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Cầu thủ này cũng cho biết, mình đã theo dõi và cổ vũ các đồng đội trên hành trình vô địch ASEAN Cup 2026.
“Tôi rất tự hào khi chứng kiến hành trình vô địch ASEAN Cup 2026 của ĐT Việt Nam. Toàn đội đã thể hiện nỗ lực tuyệt vời ở giải đấu đó. Nhưng giờ đây, chúng tôi đang tập trung tối đa cho FIFA ASEAN Cup 2026” – Cao Pendant Quang Vinh chia sẻ.
Trong trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026, Cao Pendant Quang Vinh đã thể hiện phong độ ấn tượng bên cánh trái và góp công giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Philippines.
Cao Pendant Quang Vinh bày tỏ sự tự tin về cơ hội chiến thắng của ĐT Việt Nam: “Đây sẽ là một thử thách khó khăn khi Thái Lan sở hữu đội hình mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng là một tập thể rất chất lượng. Tôi nghĩ trận đấu này sẽ rất thú vị. Chúng tôi sẽ làm tất cả để giành chiến thắng”.