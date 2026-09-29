TRỰC TIẾP Việt Nam vs Thái Lan FIFA Asean Cup 2026: Thượng đỉnh bóng đá Đông Nam Á

13:00

Ở lượt trận đầu tiên, cả hai đội đều đã giành chiến thắng. Trong khi ĐT Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số 1-0 thì các cầu thủ Thái Lan đã có thắng lợi 4-0 trước Pakistan.

Về lý thuyết. ĐT Thái Lan đang có lợi thế hơn về hiệu số và chỉ cần hòa trong trận đấu tối nay, thầy trò HLV Hudson sẽ có ưu thế trước lượt trận cuối cùng.

Tuy nhiên, sau những gì Philippines đã thể hiện, chắc chắn ĐT Thái Lan sẽ nghiên cứu rất kỹ và một trận hòa trước ĐT Việt Nam có thể đẩy các cầu thủ Thái Lan vào tâm thế phải chiến đấu với tinh thần sống còn khi chạm trán Philippines ở lượt trận cuối.

Do đó, chiến thắng trước ĐT Việt Nam là điều mà ĐT Thái Lan đang rất khát khao, nhất là khi đội bóng này đã 2 lần không thể đánh bại thầy trò HLV Kim Sang Sik ở ASEAN Cup tháng trước.

Họ cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu hôm nay khi tung toàn bộ đội hình dự bị ra sân trong trận đấu với Pakistan. Những cầu thủ không góp mặt tại ASEAN Cup tháng trước như Chanathip Songkrasin, Supachai Chaided, Supachok Sarachat, Nicholas Mickelson không phải thi đấu trọn vẹn trận gặp Pakistan và đang ở trạng thái gần như tốt nhất để đón chờ ĐT Việt Nam.

Nhiều người vẫn mong chờ một cuộc đối đầu sòng phẳng giữa những cầu thủ tốt nhất của ĐT Thái Lan với ĐT Việt Nam thì giờ là lúc điều đó sẽ xảy ra. Trừ những nhân tố chấn thương do yếu tố bất khả kháng, đôi bên đều không vắng cầu thủ nào do lý do CLB không nhả người bởi màn so tài diễn ra trong dịp FIFA Days.

ĐT Việt Nam không cần thắng bằng mọi giá

Nếu như ĐT Thái Lan khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết thì ĐT Việt Nam thực tế cũng rất muốn có thêm một thắng lợi trước ĐT Thái Lan để khẳng định vị thế của mình. HLV Kim Sang Sik cũng từng khẳng định tham vọng muốn thắng mọi trận đấu cùng ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, phải khẳng định thực tế rằng ĐT Thái Lan đã mạnh hơn so với ASEAN Cup tháng trước khá nhiều trong khi ĐT Việt Nam dường như đang yếu đi cả về đội hình lẫn điểm rơi phong độ.

Người hâm mộ chắc chắn rất lo lắng khi những điểm yếu tồn tại từ ASEAN Cup tháng trước vẫn được phơi bày trong chiến thắng nhọc nhằn trước ĐT Philippines ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong bối cảnh ấy, HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể lựa chọn những phương án phù hợp với thực tế của ĐT Việt Nam lúc này thay vì mạo hiểm, cố gắng gồng gánh nỗ lực để thắng bằng mọi giá bởi thực lực đôi bên không chênh lệch quá nhiều về trình độ. Đôi khi không phải cứ nỗ lực là sẽ chiến thắng.

Tình hình bảng đấu lúc này cho phép ĐT Việt Nam hướng đến một trận hòa khi chúng ta còn màn so tài với đối thủ yếu nhất bảng là Pakistan ở lượt trận cuối. Đó sẽ là trận đấu dễ thở hơn cho ĐT Việt Nam khi chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phương án thắng bao nhiêu bàn để so sánh hiệu số.

Điều HLV Kim Sang Sik giỏi nhất trong hơn 2 năm dẫn dắt ĐT Việt Nam chính là tài "liệu cơm, gắp mắm", biến những điều tưởng như bất lợi thành lợi thế cho tập thể.

Đây sẽ là sức mạnh mà nhà cầm quân người Hàn Quốc cần phát huy tối đa trong trận đấu hứa hẹn rất khó khăn tối nay dưới bối cảnh Thái Lan là đội gặp áp lực phải thắng hơn so với ĐT Việt Nam.