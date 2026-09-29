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TRỰC TIẾP Việt Nam vs Thái Lan FIFA Asean Cup 2026: Thượng đỉnh bóng đá Đông Nam Á

Thứ Ba, 14:00, 29/09/2026
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VOV.VN - TRỰC TIẾP Việt Nam vs Thái Lan FIFA Asean Cup 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Si Jalak Harupat ở Bandung (Indonesia). Đây là màn đối đầu được xem là thượng đỉnh bóng đá Đông Nam Á.

13:02
Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

 

13:01
trUc tiEp viet nam vs thai lan fifa asean cup 2026 thuong dinh bong da Dong nam A hinh anh 2
13:00

Ở lượt trận đầu tiên, cả hai đội đều đã giành chiến thắng. Trong khi ĐT Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số 1-0 thì các cầu thủ Thái Lan đã có thắng lợi 4-0 trước Pakistan.

Về lý thuyết. ĐT Thái Lan đang có lợi thế hơn về hiệu số và chỉ cần hòa trong trận đấu tối nay, thầy trò HLV Hudson sẽ có ưu thế trước lượt trận cuối cùng.

Tuy nhiên, sau những gì Philippines đã thể hiện, chắc chắn ĐT Thái Lan sẽ nghiên cứu rất kỹ và một trận hòa trước ĐT Việt Nam có thể đẩy các cầu thủ Thái Lan vào tâm thế phải chiến đấu với tinh thần sống còn khi chạm trán Philippines ở lượt trận cuối.

Do đó, chiến thắng trước ĐT Việt Nam là điều mà ĐT Thái Lan đang rất khát khao, nhất là khi đội bóng này đã 2 lần không thể đánh bại thầy trò HLV Kim Sang Sik ở ASEAN Cup tháng trước.

Họ cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu hôm nay khi tung toàn bộ đội hình dự bị ra sân trong trận đấu với Pakistan. Những cầu thủ không góp mặt tại ASEAN Cup tháng trước như Chanathip Songkrasin, Supachai Chaided, Supachok Sarachat, Nicholas Mickelson không phải thi đấu trọn vẹn trận gặp Pakistan và đang ở trạng thái gần như tốt nhất để đón chờ ĐT Việt Nam.

Nhiều người vẫn mong chờ một cuộc đối đầu sòng phẳng giữa những cầu thủ tốt nhất của ĐT Thái Lan với ĐT Việt Nam thì giờ là lúc điều đó sẽ xảy ra. Trừ những nhân tố chấn thương do yếu tố bất khả kháng, đôi bên đều không vắng cầu thủ nào do lý do CLB không nhả người bởi màn so tài diễn ra trong dịp FIFA Days.

ĐT Việt Nam không cần thắng bằng mọi giá

Nếu như ĐT Thái Lan khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết thì ĐT Việt Nam thực tế cũng rất muốn có thêm một thắng lợi trước ĐT Thái Lan để khẳng định vị thế của mình. HLV Kim Sang Sik cũng từng khẳng định tham vọng muốn thắng mọi trận đấu cùng ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, phải khẳng định thực tế rằng ĐT Thái Lan đã mạnh hơn so với ASEAN Cup tháng trước khá nhiều trong khi ĐT Việt Nam dường như đang yếu đi cả về đội hình lẫn điểm rơi phong độ.

Người hâm mộ chắc chắn rất lo lắng khi những điểm yếu tồn tại từ ASEAN Cup tháng trước vẫn được phơi bày trong chiến thắng nhọc nhằn trước ĐT Philippines ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong bối cảnh ấy, HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể lựa chọn những phương án phù hợp với thực tế của ĐT Việt Nam lúc này thay vì mạo hiểm, cố gắng gồng gánh nỗ lực để thắng bằng mọi giá bởi thực lực đôi bên không chênh lệch quá nhiều về trình độ. Đôi khi không phải cứ nỗ lực là sẽ chiến thắng.

Tình hình bảng đấu lúc này cho phép ĐT Việt Nam hướng đến một trận hòa khi chúng ta còn màn so tài với đối thủ yếu nhất bảng là Pakistan ở lượt trận cuối. Đó sẽ là trận đấu dễ thở hơn cho ĐT Việt Nam khi chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phương án thắng bao nhiêu bàn để so sánh hiệu số.

Điều HLV Kim Sang Sik giỏi nhất trong hơn 2 năm dẫn dắt ĐT Việt Nam chính là tài "liệu cơm, gắp mắm", biến những điều tưởng như bất lợi thành lợi thế cho tập thể.

Đây sẽ là sức mạnh mà nhà cầm quân người Hàn Quốc cần phát huy tối đa trong trận đấu hứa hẹn rất khó khăn tối nay dưới bối cảnh Thái Lan là đội gặp áp lực phải thắng hơn so với ĐT Việt Nam.

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Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Lê Giang Patrik; Tiến Anh, Adou Minh, Việt Anh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Thành Long, Tài Lộc, Đình Bắc, Hai Long, Hoàng Hên.

Thái Lan: Patiwat; Nattapong, Chaiyaphon, Bihr, Sarach Yooyen, Chanathip, Teerasak, Kaman, Jude Soonsup-Bell, Seksan, Suphanan.

TRỰC TIẾP Việt Nam vs Thái Lan

Tiền đạo Williams Minh Hoàng đã có màn ra mắt ĐT Việt Nam trong chiến thắng 1-0 trước ĐT Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tài năng trẻ này ghi dấu ấn với đường chuyền quyết định giúp Đình Bắc ghi bàn.

Williams Minh Hoàng tiết lộ, mình không gặp nhiều khó khăn trong việc làm quen với chiến thuật của HLV Kim Sang Sik khi ĐT Việt Nam và CLB CA TP.HCM đều thi đấu với sơ đồ 3-4-3.

“Kể từ ngày tôi lên tuyển, mọi người đều chào đón và tạo cảm giác thoải mái, giúp tôi thích nghi nhanh chóng. Tôi luôn cố gắng thích nghi và nỗ lực 100% khả năng” - Williams Minh Hoàng chia sẻ.

Đánh giá về cuộc quyết đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan ở lượt trận kế tiếp, Williams Minh Hoàng thể hiện sự tự tin: “Rõ ràng mọi đội bóng tại giải đấu này đều rất mạnh, nhưng tôi luôn tin tưởng vào bản thân và đồng đội nhờ những nỗ lực trên sân tập. Vì vậy, chúng tôi rất tự tin bước vào trận đấu này”.

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Trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan FIFA Asean Cup 2026: Nguyễn Xuân Son sẽ vắng mặt ở màn đối đầu thượng đỉnh bóng đá Đông Nam Á tối 29/9 vì chấn thương

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ Việt Nam đang theo dõi đội tuyển ở mọi nơi trên thế giới cũng như những ai đã đến sân cổ vũ. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi, bởi thực sự các bạn giống như ‘cầu thủ thứ 12’ trên sân vậy" - Williams Minh Hoàng nói thêm.

Williams Minh Hoàng cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi ĐT Việt Nam không có sự phục vụ của Nguyễn Xuân Son và mong người đàn anh sớm bình phục.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trên trang chủ FIFA, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh bày tỏ niềm tự hào khi được khoác áo ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Cầu thủ này cũng cho biết, mình đã theo dõi và cổ vũ các đồng đội trên hành trình vô địch ASEAN Cup 2026.

“Tôi rất tự hào khi chứng kiến hành trình vô địch ASEAN Cup 2026 của ĐT Việt Nam. Toàn đội đã thể hiện nỗ lực tuyệt vời ở giải đấu đó. Nhưng giờ đây, chúng tôi đang tập trung tối đa cho FIFA ASEAN Cup 2026” – Cao Pendant Quang Vinh chia sẻ.

Trong trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026, Cao Pendant Quang Vinh đã thể hiện phong độ ấn tượng bên cánh trái và góp công giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Philippines.

Cao Pendant Quang Vinh bày tỏ sự tự tin về cơ hội chiến thắng của ĐT Việt Nam: “Đây sẽ là một thử thách khó khăn khi Thái Lan sở hữu đội hình mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng là một tập thể rất chất lượng. Tôi nghĩ trận đấu này sẽ rất thú vị. Chúng tôi sẽ làm tất cả để giành chiến thắng”.

Hồng Giang/VOV.VN
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