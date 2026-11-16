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Điểm gai góc nhất trong đàm phán Nga - Ukraine

Thứ Hai, 21:09, 16/11/2026
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VOV.VN - Cuộc gặp 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine cuối cùng đã diễn ra, đem lại hy vọng mới cho hòa đàm về Ukraine. Đâu là những vấn đề gai góc nhất trong đàm phán lần này? Vì sao Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn muốn gặp trực tiếp người đồng cấp Nga Putin? Nhà báo Minh Nga phân tích sự kiện này.

Xem thêm:

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>> Ngày đầu tiên đàm phán Nga - Ukraine - Mỹ kết thúc sau khoảng 4 tiếng đồng hồ

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Houthi ra tay tàn khốc, Yemen và Saudi Arabia hứng chịu thương vong lớn

VOV.VN - Cuộc chiến giữa phong trào Houthi với quân chính phủ Yemen và đồng minh Saudi Arabia đã tiến lên nấc thang đầy nguy hiểm. Houthi tấn công dữ dội và hiểm, gây thương vong lớn bên trong Yemen và buộc Saudi Arabia gồng mình đối phó… Đại sứ Nguyễn Quang Khai phân tích những diễn biến nóng này.

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