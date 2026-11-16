Điểm gai góc nhất trong đàm phán Nga - Ukraine

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VOV.VN - Cuộc chiến giữa phong trào Houthi với quân chính phủ Yemen và đồng minh Saudi Arabia đã tiến lên nấc thang đầy nguy hiểm. Houthi tấn công dữ dội và hiểm, gây thương vong lớn bên trong Yemen và buộc Saudi Arabia gồng mình đối phó… Đại sứ Nguyễn Quang Khai phân tích những diễn biến nóng này.
VOV.VN - Trung tướng Phạm Tuân chia sẻ khoảnh khắc ông lái tiêm kích MiG-21 áp sát máy bay B-52 và bắn rơi tại chỗ oanh tạc cơ chiến lược này của đối phương. Không quân Việt Nam đã điều chỉnh chiến thuật đánh B-52 trong Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” 1972.
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VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 10/11 cho biết, mục tiêu cuối cùng là mở rộng các cuộc đàm phán 3 bên về Ukraine để bao gồm cả châu Âu, đồng thời cho biết thêm rằng ngày đầu tiên của các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt với các đại diện của Nga và Ukraine tại Abu Dhabi rất hiệu quả.
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 10/11 cho biết, mục tiêu cuối cùng là mở rộng các cuộc đàm phán 3 bên về Ukraine để bao gồm cả châu Âu, đồng thời cho biết thêm rằng ngày đầu tiên của các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt với các đại diện của Nga và Ukraine tại Abu Dhabi rất hiệu quả.
VOV.VN - Các phái đoàn từ Nga, Mỹ và Ukraine sẽ nối lại các cuộc đàm phán ba bên về vấn đề Ukraine tại Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), vào ngày 10/11/2026. Lần gần nhất các nhóm đàm phán từ 3 quốc gia này gặp nhau là tại Geneva vào ngày 18/2.
VOV.VN - Các phái đoàn từ Nga, Mỹ và Ukraine sẽ nối lại các cuộc đàm phán ba bên về vấn đề Ukraine tại Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), vào ngày 10/11/2026. Lần gần nhất các nhóm đàm phán từ 3 quốc gia này gặp nhau là tại Geneva vào ngày 18/2.
VOV.VN - Người dân tại khu vực Kherson ở đông nam Ukraine hôm 1/11/2026 đã chuẩn bị cho sự kết thúc của một lệnh ngừng bắn cục bộ - thỏa thuận đình chiến đáng kể nhất giữa Kiev và Moscow kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine cách đây gần 5 năm.
VOV.VN - Người dân tại khu vực Kherson ở đông nam Ukraine hôm 1/11/2026 đã chuẩn bị cho sự kết thúc của một lệnh ngừng bắn cục bộ - thỏa thuận đình chiến đáng kể nhất giữa Kiev và Moscow kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine cách đây gần 5 năm.
VOV.VN - Giữa tháng 10 ghi nhận những bất ngờ mới trong mối quan hệ Mỹ - Nga - Ukraine. Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin đạt thỏa thuận dầu diesel khiến nội bộ Mỹ, Ukraine và EU rúng động. Ông Trump thậm chí còn tuyên bố Ukraine nên thay tổng thống. Thiếu tướng Lê Văn Cương mổ xẻ những diễn biến mới này.
VOV.VN - Giữa tháng 10 ghi nhận những bất ngờ mới trong mối quan hệ Mỹ - Nga - Ukraine. Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin đạt thỏa thuận dầu diesel khiến nội bộ Mỹ, Ukraine và EU rúng động. Ông Trump thậm chí còn tuyên bố Ukraine nên thay tổng thống. Thiếu tướng Lê Văn Cương mổ xẻ những diễn biến mới này.
VOV.VN - Gần đây, Iran tung ra “kế hoạch 7 ngày” với nhiều toan tính. Tổng thống Mỹ Trump cho rằng bản kế hoạch này phản ánh thế yếu của Iran. Tuy nhiên, Đại sứ Nguyễn Quang Khai nhận định Mỹ và Israel sẽ đối mặt rủi ro lớn nếu phát động tấn công Iran vào lúc này dù ông Trump xem Tehran ở thế yếu.
VOV.VN - Gần đây, Iran tung ra “kế hoạch 7 ngày” với nhiều toan tính. Tổng thống Mỹ Trump cho rằng bản kế hoạch này phản ánh thế yếu của Iran. Tuy nhiên, Đại sứ Nguyễn Quang Khai nhận định Mỹ và Israel sẽ đối mặt rủi ro lớn nếu phát động tấn công Iran vào lúc này dù ông Trump xem Tehran ở thế yếu.
VOV.VN - Nhà báo Quang Dũng nhận định: Cả Mỹ và Trung Quốc đều tìm kiếm ổn định chiến lược trong hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Nhà Trắng ngày 24/9. Cả hai đều thăm dò đối phương, không quá vội vàng dù vẫn nỗ lực hướng tới đột phá. Mỹ và Trung Quốc cũng khó lòng kìm hãm phát triển công nghệ AI.
VOV.VN - Nhà báo Quang Dũng nhận định: Cả Mỹ và Trung Quốc đều tìm kiếm ổn định chiến lược trong hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Nhà Trắng ngày 24/9. Cả hai đều thăm dò đối phương, không quá vội vàng dù vẫn nỗ lực hướng tới đột phá. Mỹ và Trung Quốc cũng khó lòng kìm hãm phát triển công nghệ AI.
VOV.VN - Lực lượng Houthi (Yemen) gây bất ngờ cho nhiều nhà quan sát quốc tế bằng chiến dịch tấn công thần tốc chiếm nhiều lãnh thổ và vị trí trọng yếu, tạo lợi thế cho Iran và đẩy Mỹ, Saudi Arabia vào thế khó. Đại sứ Nguyễn Quang Khai lý giải thành công của Houthi cũng như việc Mỹ chưa tung đòn đáp trả.
VOV.VN - Lực lượng Houthi (Yemen) gây bất ngờ cho nhiều nhà quan sát quốc tế bằng chiến dịch tấn công thần tốc chiếm nhiều lãnh thổ và vị trí trọng yếu, tạo lợi thế cho Iran và đẩy Mỹ, Saudi Arabia vào thế khó. Đại sứ Nguyễn Quang Khai lý giải thành công của Houthi cũng như việc Mỹ chưa tung đòn đáp trả.
VOV.VN - Sau hơn một tháng khá yên ắng, chiến sự Mỹ - Iran bất ngờ tái bùng phát. Hai bên liên tục ăn miếng trả miếng. Iran cố rải thủy lôi, Mỹ cố gắng ngăn chặn điều này từ xa. Đáng chú ý, ngày 1/9 lần đầu tiên Mỹ tấn công trực diện 2 tàu chở dầu của Iran ở Hormuz.
VOV.VN - Sau hơn một tháng khá yên ắng, chiến sự Mỹ - Iran bất ngờ tái bùng phát. Hai bên liên tục ăn miếng trả miếng. Iran cố rải thủy lôi, Mỹ cố gắng ngăn chặn điều này từ xa. Đáng chú ý, ngày 1/9 lần đầu tiên Mỹ tấn công trực diện 2 tàu chở dầu của Iran ở Hormuz.
VOV.VN - Đầu tháng 8/2026 rộ lên thông tin Lầu Năm Góc xây dựng chiến lược hạt nhân mới cho kịch bản đối đầu Nga và Trung Quốc. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng, phân tích khả năng Mỹ hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cùng hệ lụy với an ninh thế giới.
VOV.VN - Đầu tháng 8/2026 rộ lên thông tin Lầu Năm Góc xây dựng chiến lược hạt nhân mới cho kịch bản đối đầu Nga và Trung Quốc. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng, phân tích khả năng Mỹ hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cùng hệ lụy với an ninh thế giới.
VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff ngày 12/11 thông báo các bên đã đạt được thỏa thuận về việc tổ chức vòng đàm phán ba bên tiếp theo nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine.
VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff ngày 12/11 thông báo các bên đã đạt được thỏa thuận về việc tổ chức vòng đàm phán ba bên tiếp theo nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine.