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Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 3/10: Cạnh tranh HCV với đội Thái Lan

Thứ Bảy, 05:20, 03/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 3/10 nhận được sự chú ý khi cầu mây nữ Việt Nam có cơ hội cạnh tranh tấm HCV.

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Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 3/10 được chờ đợi với trận chung kết quadrant nữ cầu mây giữa hai đội Việt Nam và Thái Lan. Với việc vào đến chung kết, cầu mây Việt Nam có cơ hội mang về một tấm HCV nữa nếu giành chiến thắng.

Ngoài ra, các VĐV Việt Nam sẽ tranh tài ở các bộ môn jujitsu, taekwondo và vật từ vòng loại. Đây là cơ hội để các VĐV giành thêm huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong thời điểm ASIAD 2026 đang dần khép lại.

21:15
21:06
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 3 10 canh tranh hcv voi doi thai lan hinh anh 1
Lịch thi đấu ASIAD 2026 ngày 3/10.
21:05

Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 3/10 được chờ đợi với trận chung kết quadrant nữ cầu mây giữa hai đội Việt Nam và Thái Lan. Với việc vào đến chung kết, cầu mây Việt Nam có cơ hội mang về một tấm HCV nữa nếu giành chiến thắng.

Ngoài ra, các VĐV Việt Nam sẽ tranh tài ở các bộ môn jujitsu, taekwondo và vật từ vòng loại. Đây là cơ hội để các VĐV giành thêm huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong thời điểm ASIAD 2026 đang dần khép lại.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 3 10 canh tranh hcv voi doi thai lan hinh anh 3
Như Đạt/VOV.VN
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