TRỰC TIẾP: Họp báo trước trận đấu ĐT Việt Nam - ĐT Campuchia tại ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Trực tiếp buổi họp báo trước trận đấu ĐT Việt Nam gặp ĐT Campuchia tại bảng A ASEAN Cup 2026 với sự tham dự của HLV Kim Sang Sik và HLV Gyotoku Koji cùng đại diện cầu thủ 2 đội bóng.
Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Campuchia tại lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 7/8 trên sân vận động Mỹ Đình. Theo kế hoạch, vào trưa 7/8, HLV Kim Sang Sik và HLV Gyotoku Koji cùng đại diện cầu thủ 2 đội bóng sẽ tham dự buổi họp báo trước trận đấu.