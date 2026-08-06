TRỰC TIẾP: Họp báo trước trận đấu ĐT Việt Nam - ĐT Campuchia tại ASEAN Cup 2026

09:04

Cục diện bảng A ASEAN Cup 2026 trước lượt trận cuối. (Ảnh: AFF)

Trước lượt trận cuối, ĐT Việt Nam đang đứng đầu bảng A với cùng 7 điểm như ĐT Singapore nhưng hơn hiệu số bàn thắng – bàn thua. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã thắng ĐT Timor Leste 7-0, hòa ĐT Singapore 0-0 và thắng ĐT Indonesia 3-0.

ĐT Campuchia đã chính thức hết cơ hội đi tiếp sau khi thua ĐT Singapore 1-2, thua ĐT Indonesia 1-5 và thắng ĐT Timor Leste 3-0. Chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với thầy trò HLV Gyotoku Koji.

Về thành tích đối đầu, ĐT Việt Nam được đánh giá vượt trội ĐT Campuchia khi đã thắng đối thủ 11 trận liên tiếp. Lần gặp nhau gần nhất giữa đôi bên là trận giao hữu ở TP.HCM vào năm 2025, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã thắng đối thủ 2-1 với các pha làm bàn của Hai Long và Văn Vĩ.