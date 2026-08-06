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TRỰC TIẾP: Họp báo trước trận đấu ĐT Việt Nam - ĐT Campuchia tại ASEAN Cup 2026

Thứ Năm, 09:20, 06/08/2026
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VOV.VN - Trực tiếp buổi họp báo trước trận đấu ĐT Việt Nam gặp ĐT Campuchia tại bảng A ASEAN Cup 2026 với sự tham dự của HLV Kim Sang Sik và HLV Gyotoku Koji cùng đại diện cầu thủ 2 đội bóng.

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HLV Kim Sang Sik của ĐT Việt Nam. (Ảnh: Như Đạt).

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Campuchia tại lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 7/8 trên sân vận động Mỹ Đình. Theo kế hoạch, vào trưa 7/8, HLV Kim Sang Sik và HLV Gyotoku Koji cùng đại diện cầu thủ 2 đội bóng sẽ tham dự buổi họp báo trước trận đấu.

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trUc tiEp hop bao truoc tran dau Dt viet nam - Dt campuchia tai asean cup 2026 hinh anh 2
Cục diện bảng A ASEAN Cup 2026 trước lượt trận cuối. (Ảnh: AFF)

Trước lượt trận cuối, ĐT Việt Nam đang đứng đầu bảng A với cùng 7 điểm như ĐT Singapore nhưng hơn hiệu số bàn thắng – bàn thua. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã thắng ĐT Timor Leste 7-0, hòa ĐT Singapore 0-0 và thắng ĐT Indonesia 3-0.

ĐT Campuchia đã chính thức hết cơ hội đi tiếp sau khi thua ĐT Singapore 1-2, thua ĐT Indonesia 1-5 và thắng ĐT Timor Leste 3-0. Chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với thầy trò HLV Gyotoku Koji.

Về thành tích đối đầu, ĐT Việt Nam được đánh giá vượt trội ĐT Campuchia khi đã thắng đối thủ 11 trận liên tiếp. Lần gặp nhau gần nhất giữa đôi bên là trận giao hữu ở TP.HCM vào năm 2025, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã thắng đối thủ 2-1 với các pha làm bàn của Hai Long và Văn Vĩ.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

Hoàng Long/VOV.VN
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