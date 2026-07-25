Trực tiếp Lào 0-5 Thái Lan bảng B ASEAN Cup 2026: Dễ như đi dạo
VOV.VN - Trực tiếp Lào vs Thái Lan trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h hôm nay 25/7.
Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi trực tiếp Lào vs Thái Lan trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h hôm nay 25/7.
67' Các cầu thủ Thái Lan đang thi đấu dễ như đá tập khi sức phản kháng của Lào là gần như không có.
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59' VÀO OOOOO !!! Các cầu thủ Thái Lan có pha phối hợp đơn giản bên cánh trái trước khi bóng được căng ngang vào trong cho Khamyok dứt điểm một chạm chính xác, nâng tỷ số lên 5-0.
52' VÀO OOOO !!! Damoth (Lào) sút xa đập người cầu thủ Thái Lan, từ đó mở ra cơ hội lên bóng cho đội khách. Bóng được chuyền cho Sarach ở vị trí trống trải và cầu thủ dày dạn kinh nghiệm này đã ghi bàn sau cú sút chìm chính xác.
49' VÀO OOO!!! Tuy nhiên, khi Lào còn chưa thể rút ngắn tỷ số thì Thái Lan đã có bàn thứ 3. Burapha băng xuống, càn lướt dũng mãnh trước khi sút tung nóc lưới đội chủ nhà.
47' Lào khởi đầu hiệp 2 khá hứng khởi với những tình huống dồn ép.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
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Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 cho Thái Lan.
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ !!!!
44' THẺ ĐỎ CHO LÀO !!! Sau tình huống phối hợp tấn công tốt của Thái Lan, Burapha băng xuống dũng mãnh khiến Somsanid (Lào) có tình huống ngăn cản rất thô khi trước mặt chỉ còn thủ môn. Trọng tài đã rút ngay thẻ đỏ cho Somsanid. Đội chủ nhà chỉ còn 10 người.
38' Lào đang có những nỗ lực để đáp trả nhưng năng lực thua sút khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn.
27' VÀO OOO!!! Hậu vệ Lào có tình huống phá bóng không tốt, tạo cơ hội cho Thái Lan tổ chức tấn công. Khamyok dứt điểm nhẹ nhàng trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.
22' Các cầu thủ Lào đang chơi với đội hình dâng cao hơn. Đội chủ nhà chấp nhận có một số pha bóng mạo hiểm sau khi đã bị dẫn bàn.
12' VÀO OOOO!!! Từ quả tạt bên cánh trái của Sarach, Poeiphimai bật cao đánh đầu tung lưới ĐT Lào. 1-0 cho ĐT Thái Lan.
8' Các cầu thủ Thái Lan đang chủ động hơn nhưng hàng thủ Lào vẫn đang thi đấu tốt để có những tình huống ngăn cản hợp lý.
4' Các cầu thủ Thái Lan đang dồn lên để ép sân. Burapha dốc bóng và căng ngang vào trong buộc hậu vệ Lào phải cản phá vất vả.
1' Trận đấu bắt đầu !!! Thái Lan giao bóng trước.
Hôm nay 25/7, ĐT Thái Lan, một trong những ứng viên vô địch ASEAN Cup 2026 sẽ có trận ra quân tại giải đấu. Thầy trò HLV Hudson sẽ ra sân trên đất khách gặp ĐT Lào vào lúc 20h.
Dù tham dự ASEAN Cup 2026 với lực lượng thiếu nhiều trụ cột, ĐT Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn hẳn ĐT Lào, đội bóng vẫn được xem là "chiếu dưới" ở các giải đấu khu vực.
Trong danh sách ĐT Thái Lan được công bố ở giải đấu năm nay, người hâm mộ không thấy sự xuất hiện của những gương mặt đình đám của bóng đá Thái Lan như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta hay Elias Dolah.
Thay vào đó, nhà cầm quân người Anh đặt niềm tin vào nhiều gương mặt trẻ hơn, những người sinh sau năm 2000. Đây là xu thế trẻ hóa tất yếu của đội bóng này trong bối cảnh thành tích gần đây không tốt như mong đợi.
Việc thiếu vắng hàng loạt ngôi sao hàng đầu khiến ĐT Thái Lan có vẻ thất thế nếu so với những đội bóng khác như Indonesia hay Việt Nam trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, một trận thắng đậm trước ĐT Lào ngày ra quân sẽ tạo nên cú hích tinh thần cho tập thể ĐT Thái Lan "mởi mẻ" ở giải đấu năm nay.
Chia sẻ trước trận đấu, HLV Hudson của ĐT Thái Lan nói: "Chúng tôi có khá nhiều cầu thủ mới. Điều quan trọng nhất là tất cả đều phải hiểu rõ cách vận hành lối chơi. Bên cạnh đó, thể trạng của các cầu thủ cũng được cải thiện đáng kể sau những ngày tập luyện. Trước trận gặp Lào, đội không gặp vấn đề nào về lực lượng và đã sẵn sàng.
Mục tiêu hiện tại là chiến thắng trước Lào trong trận đấu đầu tiên và tiếp tục cải thiện trong mỗi trận đấu. Từ ngày đầu tiên đến hôm nay, mọi người đã khiến tôi tự tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp vì ai cũng nỗ lực hết mình".
Trong khi đó, ĐT Lào đã có những bước chuẩn bị khá tích cực cho giải đấu năm nay. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Vladica Grujic, các cầu thủ Lào đã có vài tuần tập huấn tại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng của CLB HAGL.
Thành phần của ĐT Lào tham dự giải đấu năm nay vẫn có nhiều nhân tố đã từng tham dự những kỳ ASEAN Cup gần đây như Phoutthavong Sangvilay, Kop Lokphathip, Bounphachan Bounkong, Damoth Thongkhamsavath.
Tuy nhiên, sự vắng mặt của tiền đạo Peter Phanthavong do chấn thương sẽ ảnh hưởng phần nào đến sức mạnh của ĐT Lào ở giải đấu năm nay.
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