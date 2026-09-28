TRỰC TIẾP Malaysia 0-0 Indonesia: Dàn sao nhập tịch so tài

11:36

Cục diện bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 sau lượt trận đầu tiên. (Ảnh: FIFA)

Tại lượt trận ra quân tại bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, Malaysia đã giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh còn Indonesia đánh bại Singapore 2-0. Kết quả này giúp Malaysia tạm thời đứng đầu bảng khi có cùng 3 điểm nhưng hơn Indonesia chỉ số phụ.

Dù Malaysia đang nắm ngôi đầu bảng, Indonesia được đánh giá cao hơn trước cuộc đọ sức trên sân Bung Karno. Đội bóng xứ vạn đảo nắm lợi thế sân nhà, đồng thời có lực lượng mạnh nhất ở giải này khi hàng loạt ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu được trở về khoác áo ĐTQG.

Ở lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên vào năm 2021, Indonesia đã giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Malaysia. Trong khi đó, lịch sử đối đầu giữa đôi bên đang khá cân bằng, với việc Indonesia thắng 33 trận, hòa 18 trận và thua 34 trận trước Malaysia.

Đội hình dự kiến:

Malaysia: Haziq Nadzli, Quentin Cheng, Brad Tapp, Dion Cools, Corbin-Ong, Hidalgo, Nooa Laine, Arif Aiman, Stuart Wilkin, Faisal Halim, Bergson.

Indonesia: Paes, Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, James, Vickery, Pelupessy, Oratmangoen, Romeny, Lee Baker.