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TRỰC TIẾP Malaysia 0-0 Indonesia: Dàn sao nhập tịch so tài

Thứ Hai, 18:46, 28/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Malaysia vs Indonesia trong khuôn khổ bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 28/9 theo giờ Việt Nam trên sân Gelora Bung Karno.

18:40

Đội hình xuất phát:

Malaysia: Syihan Hazmi - Brad Tapp, Quentin Cheng, Dion Cools, Corbin Ong - Manuel Hidalgo, Nooa Laine, Stuart Wilkin - Faisal Halim, Bergson, Arif Aiman

Indonesia: Maaten Paes - Kevin Diks, Elkan Baggott, Justin Hubner - Luke Vickery, Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, Joey Pelupessy - Ole Romeny, Calvin Verdonk, Dean James

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Danh sách đăng ký thi đấu của Malaysia và Indonesia. (Ảnh: FIFA)
11:36
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Cục diện bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 sau lượt trận đầu tiên. (Ảnh: FIFA)

Tại lượt trận ra quân tại bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, Malaysia đã giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh còn Indonesia đánh bại Singapore 2-0. Kết quả này giúp Malaysia tạm thời đứng đầu bảng khi có cùng 3 điểm nhưng hơn Indonesia chỉ số phụ.

Dù Malaysia đang nắm ngôi đầu bảng, Indonesia được đánh giá cao hơn trước cuộc đọ sức trên sân Bung Karno. Đội bóng xứ vạn đảo nắm lợi thế sân nhà, đồng thời có lực lượng mạnh nhất ở giải này khi hàng loạt ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu được trở về khoác áo ĐTQG.

Ở lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên vào năm 2021, Indonesia đã giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Malaysia. Trong khi đó, lịch sử đối đầu giữa đôi bên đang khá cân bằng, với việc Indonesia thắng 33 trận, hòa 18 trận và thua 34 trận trước Malaysia.

Đội hình dự kiến:

Malaysia: Haziq Nadzli, Quentin Cheng, Brad Tapp, Dion Cools, Corbin-Ong, Hidalgo, Nooa Laine, Arif Aiman, Stuart Wilkin, Faisal Halim, Bergson.

Indonesia: Paes, Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, James, Vickery, Pelupessy, Oratmangoen, Romeny, Lee Baker.

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Hôm nay 28/9, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra lượt trận thứ 2 của bảng A. Đây được xem là lượt đấu có thể định đoạt số phận của bảng A.

Vào lúc 16h, Singapore vs Bangladesh sẽ đọ sức với nhau. Ở lượt trận ra quân, hai đội bóng này đều nhận thất bại. Do đó, đây là cơ hội để họ tìm kiếm chiến thắng đầu tay.

Vào lúc 19h30, chủ nhà Indonesia sẽ chạm trán Malaysia. Đây được xem là trận chung kết của bảng A, nếu đội nào giành chiến thắng thì có cơ hội lớn vào chung kết.

Theo thể thức thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhất bảng B ở chung kết, trong khi hai đội nhì bảng sẽ tranh hạng ba.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

 

 

PV/VOV.VN
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