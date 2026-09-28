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TRỰC TIẾP Malaysia 0-0 Indonesia: Hiệp hai bùng nổ bàn thắng?

Thứ Hai, 20:42, 28/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Malaysia vs Indonesia trong khuôn khổ bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 28/9 theo giờ Việt Nam trên sân Gelora Bung Karno.

20:49

53': Cơ hội !!! Diks tung ra cú sút thẳng bằng chân phải từ chấm đá phạt trực tiếp ngang vòng cấm chếch bên cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Indonesia. Bóng lượn vòng cung găm vào góc gần khung thành thủ môn Syihan Hazmi bên phía Malaysia nhưng lại đi ra phía sau lưới. 

20:47
20:45

49': Thẻ vàng !!! Hiệp hai trận đấu trở nên căng thẳng ngay sau tiếng còi bắt đầu của trọng tài. Arif Aiman vào bóng thô bạo với James và phải nhận thẻ vàng cảnh cáo.

20:41

46': Hiệp hai bắt đầu !!!

20:26
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Thủ môn Paes liên tiếp trổ tài cứu thua cho Indonesia trong hiệp thi đấu đầu tiên (Ảnh: Tử Bình)
20:26

45'+8: Hết hiệp một !!! Malaysia và Indonesia tạm hòa nhau không bàn thắng sau hiệp thi đấu đầu tiên.

Indonesia chỉ còn 10 người trên sân từ phút 37 sau khi VAR can thiệp và trọng tài thay đổi quyết định phạt thẻ vàng, thay vào đó rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Haye sau tình huống phạm lỗi thô bạo, mang tính triệt hạ với Arif Aiman bên phía Malaysia trước đó.

20:23

45'+5': Cơ hội !!! James đột phá từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Indonesia trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái khiến thủ môn Syihan Hazmi phải bay người hết cỡ đấm bóng cứu thua cho Malaysia.

20:12
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Indonesia chỉ còn 10 người sau khi Haye bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi thô bạo mang tính triệt hạ với Arif Aiman bên phía Malaysia (Ảnh: Tử Bình)
20:10

37': THẺ ĐỎ !!! VAR vào cuộc sau tình huống đạp bóng từ phía sau rất nguy hiểm của Haye với Arif Aiman.

Lúc đầu trọng tài chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo tiền vệ của Indonesia nhưng sau khi VAR can thiệp, vị vua sân cỏ đã xóa thẻ vàng và quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Haye.

20:02
20:01

28': Sút xa !!! Stuart Wilkin xâm nhập trung lộ và tung ra cú dứt điểm chân phải từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Paes phải bay người đấm bóng cứu thua cho Indonesia.

19:57

24': Bỏ lỡ không tưởng !!! Haye thoát xuống xâm nhập vòng cấm và chuyền bóng cho Romeny khi đối mặt với thủ môn Malaysia nhưng đường chuyền quá thiểu cảm giác đã đưa trái bóng đi hết đường biên ngang hết sức đáng tiếc.

Sau đó, trọng tài cũng thổi còi phạt lỗi việt vị của Haye.

19:49

16': Không vào !!! Faisal Halim nhận bóng từ Arif Aiman trước khi treo bóng tinh tế vào vòng cấm để Bérgson di chuyển băng cắt đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Paes đã đấm bóng cứu thua cho Indonesia.

19:45

12': Đối mặt !!! Đường chuyền hỏng ngay bên phần sân nhà của hậu vệ Indonesia tạo điều kiện cho Arif Aiman dốc bóng bên cánh phải theo hướng lên bóng của đội khách trước khi tung ra cú dứt điểm chân phải vào góc gần buộc thủ môn Paes phải đấm bóng cứu thua cho đội chủ nhà.

19:37

4': KHÔNG CÔNG NHẬN BÀN THẮNG !!! Hubner xoayu người dứt điểm chân trái rất nhanh trong vòng cấm đưa bóng đi qua hai chân thủ môn Syihan Hazmi bên phía Malaysia nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận vì Hubner phạm lỗi đẩy người với hậu vệ áo vàng trước đó.

19:35

2': Cơ hội !!! Verdonk căng bóng sệt vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công của đội chủ nhà Indonesia nhưng các hậu vệ Malaysia đã phá bóng giải vây cho khung thành thủ môn Syihan Hazmi.

19:32

1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà Indonesia ra sân trong trang phục áo đỏ - quần đỏ, trong khi các cầu thủ Malaysia mặc áo vàng - quần đen và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.

19:18
18:40

Đội hình xuất phát:

Malaysia: Syihan Hazmi - Brad Tapp, Quentin Cheng, Dion Cools, Corbin Ong - Manuel Hidalgo, Nooa Laine, Stuart Wilkin - Faisal Halim, Bergson, Arif Aiman

Indonesia: Maaten Paes - Kevin Diks, Elkan Baggott, Justin Hubner - Luke Vickery, Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, Joey Pelupessy - Ole Romeny, Calvin Verdonk, Dean James

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Danh sách đăng ký thi đấu của Malaysia và Indonesia. (Ảnh: FIFA)
11:36
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Cục diện bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 sau lượt trận đầu tiên. (Ảnh: FIFA)

Tại lượt trận ra quân tại bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, Malaysia đã giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh còn Indonesia đánh bại Singapore 2-0. Kết quả này giúp Malaysia tạm thời đứng đầu bảng khi có cùng 3 điểm nhưng hơn Indonesia chỉ số phụ.

Dù Malaysia đang nắm ngôi đầu bảng, Indonesia được đánh giá cao hơn trước cuộc đọ sức trên sân Bung Karno. Đội bóng xứ vạn đảo nắm lợi thế sân nhà, đồng thời có lực lượng mạnh nhất ở giải này khi hàng loạt ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu được trở về khoác áo ĐTQG.

Ở lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên vào năm 2021, Indonesia đã giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Malaysia. Trong khi đó, lịch sử đối đầu giữa đôi bên đang khá cân bằng, với việc Indonesia thắng 33 trận, hòa 18 trận và thua 34 trận trước Malaysia.

Đội hình dự kiến:

Malaysia: Haziq Nadzli, Quentin Cheng, Brad Tapp, Dion Cools, Corbin-Ong, Hidalgo, Nooa Laine, Arif Aiman, Stuart Wilkin, Faisal Halim, Bergson.

Indonesia: Paes, Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, James, Vickery, Pelupessy, Oratmangoen, Romeny, Lee Baker.

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Hôm nay 28/9, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra lượt trận thứ 2 của bảng A. Đây được xem là lượt đấu có thể định đoạt số phận của bảng A.

Vào lúc 16h, Singapore vs Bangladesh sẽ đọ sức với nhau. Ở lượt trận ra quân, hai đội bóng này đều nhận thất bại. Do đó, đây là cơ hội để họ tìm kiếm chiến thắng đầu tay.

Vào lúc 19h30, chủ nhà Indonesia sẽ chạm trán Malaysia. Đây được xem là trận chung kết của bảng A, nếu đội nào giành chiến thắng thì có cơ hội lớn vào chung kết.

Theo thể thức thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhất bảng B ở chung kết, trong khi hai đội nhì bảng sẽ tranh hạng ba.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

 

 

PV/VOV.VN
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