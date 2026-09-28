TRỰC TIẾP Malaysia vs Indonesia: "Chung kết" bảng A FIFA ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Trực tiếp Malaysia vs Indonesia trong khuôn khổ bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 28/9 theo giờ Việt Nam trên sân Gelora Bung Karno.
Hôm nay 28/9, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra lượt trận thứ 2 của bảng A. Đây được xem là lượt đấu có thể định đoạt số phận của bảng A.
Vào lúc 16h, Singapore vs Bangladesh sẽ đọ sức với nhau. Ở lượt trận ra quân, hai đội bóng này đều nhận thất bại. Do đó, đây là cơ hội để họ tìm kiếm chiến thắng đầu tay.
Vào lúc 19h30, chủ nhà Indonesia sẽ chạm trán Malaysia. Đây được xem là trận chung kết của bảng A, nếu đội nào giành chiến thắng thì có cơ hội lớn vào chung kết.
Theo thể thức thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhất bảng B ở chung kết, trong khi hai đội nhì bảng sẽ tranh hạng ba.