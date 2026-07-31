Trực tiếp Timor Leste 0-0 Indonesia bảng A của ASEAN Cup 2026: Thẻ đỏ cho chủ nhà
VOV.VN - Trực tiếp trận đấu Timor Leste vs Indonesia bảng A của ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 17h ngày 31/7/2026.
Xin chào quý độc giả của Báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi trực tiếp trận đấu Timor Leste vs Indonesia bảng A của ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 17h ngày 31/7/2026.
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Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!!
40' Những pha bóng cuối cùng của các cầu thủ Indonesia vẫn chưa có được sự chuẩn xác cần thiết. Những gì đội bóng xứ Vạn đảo thể hiện cho thấy sự chênh lệch lớn giữa đội hình chính và đội hình dự bị.
34' Indonesia thực hiện phạt góc bên cánh phải, mở ra cơ hội cho Thom Hay sút xa nhưng các hậu vệ của Timor Leste đã lăn xả cứu thua.
28' Sau khi thiếu người, Timor Leste đang chơi khá tự tin và khiến Indonesia phần nào đó không thể duy trì sức ép như những phút trước.
22' THẺ ĐỎ CHO TIMOR LESTE !!! Jackson Fowler của Timor Leste phạm lỗi rất thô với Thom Haye ở ngay sát vòng cấm. Trọng tài rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa thẻ đỏ cho số 2 của Timor Leste.
20' Trận đấu đang diễn ra khá quyết liệt với những pha vào bóng rất mạnh của cầu thủ đôi bên.
14' Jackson Fowler của Timor Leste vào bóng quyết liệt, phạm lỗi với Thom Haye bên phía Indonesia và phải nhận thẻ vàng.
7' Cầu thủ Indonesia tung ra cú sút xa khiến thủ môn của Timor Leste phải vất vả đẩy bóng ra. Hannan băng vào đá bồi nhưng bóng tìm đến cột dọc.
4' Indonesia xuất trận với 7 cầu thủ thường xuyên dự bị. Họ cũng chưa đẩy nhanh tốc độ trong những phút đầu.
1' Trận đấu bắt đầu !!! Indonesia giao bóng trước.
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Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 31/7 chứng kiến 2 đội tuyển Timor Leste và Indonesia đối đầu nhau tại trận đấu diễn ra ở Chonburi (Thái Lan). Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 17h.
Theo lịch sử đối đầu giữa Timor Leste và Indonesia, ĐT Indonesia hoàn toàn chiếm ưu thế với 4 trận toàn thắng, ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.
Chủ yếu các trận đấu giữa 2 đội là những trận giao hữu. Lần duy nhất Timor Leste và Indonesia tranh tài ở trận đấu chính thức là ở ASEAN Cup 2018. Khi đó, Indonesia thấng Timor Leste với tỷ số 3-1.
Sau chiến thắng đậm 5-1 trước Campuchia ngày ra quân, Indonesia được đánh giá cao hơn hẳn Timor Leste trong cuộc đọ sức diễn ra vào chiều nay.
Đáng chú ý, Timor Leste đã thua cả 2 trận đã qua và nếu tiếp tục thua hôm nay, đội bóng này sẽ chính thức bị loại sớm từ vòng bảng của ASEAN Cup 2026.
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