Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026

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U23 Trung Quốc bước vào vòng tứ kết với chuỗi 3 trận bất bại (1 thắng, 2 hòa). Trung Quốc mở màn bằng chiến thắng 2-1 trước Triều Tiên và sau đó là 2 trận hòa cùng với tỷ số 0-0 trước Iran và UAE.

Ảnh: CFA.

Điểm đáng chú ý nhất của U23 Trung Quốc tại ASIAD 2026 tiếp tục là khả năng tổ chức phòng ngự. Đây cũng là bệ phóng giúp U23 Trung Quốc tiến vào tới trận chung kết U23 châu Á hồi đầu năm.

Ở bên phía đối diện, U23 Thái Lan đã giành quyền vào vòng knock-out sau khi đứng thứ hai bảng A. Đội bóng xứ Chùa vàng khởi đầu ASIAD 2026 bằng chiến thắng 3-2 trước U23 Kyrgyzstan, sau đó gây ấn tượng mạnh khi đánh bại U23 Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 5-1. Tuy nhiên, ở trận đấu quyết định ngôi đầu bảng, U23 Thái Lan đã nhận thất bại 0-3 trước chủ nhà U23 Nhật Bản.

Nếu U23 Trung Quốc dựa nhiều vào sự chắc chắn thì U23 Thái Lan có cơ sở để kỳ vọng vào khả năng tấn công. Sau hai trận đầu tiên tại ASIAD, Thái Lan đã ghi tới 8 bàn. Tuy nhiên, thất bại 0-3 trước Nhật Bản cho thấy U23 Thái Lan có thể gặp vấn đề khi phải đối đầu một đối thủ có khả năng kiểm soát và tổ chức trận đấu tốt.