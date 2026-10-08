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Trực tiếp Lion City Sailors 0-0 CAHN: Thử thách đầu tiên

Thứ Năm, 17:31, 08/10/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Lion City Sailors vs CAHN diễn ra vào 18h30 ngày 8/10 trong khuôn khổ vòng bảng cúp C1 Đông Nam Á 2026/27.

Trực tiếp Lion City Sailors vs CAHN diễn ra vào 18h30 ngày 8/10 trong khuôn khổ vòng bảng cúp C1 Đông Nam Á 2026/27.

17:40

CAHN đã tới sân để chuẩn bị cho trận đấu (Ảnh: CAHN)

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17:38
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Đội hình xuất phát Lion City Sailors.
17:35
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Đội hình xuất phát CAHN.
09:43
09:42
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09:41

CAHN sẽ đón nhận thử thách đầu tiên tại cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 khi chạm trán Lion City Sailors (Singapore) trên sân khách. Đây là trận đầu tiên trong quãng thời gian đầy thách thức của CAHN khi phải thi đấu ở ba đấu trường vào tháng 10/2026.

Một loạt trụ cột của CAHN như Lê Phạm Thành Long, Đình Bắc,… sẽ có rất ít thời gian nghỉ sau khi trở về từ FIFA ASEAN Cup 2026. Trước đó, nhóm cầu thủ này cũng đã liên tục thi đấu trong hành trình vô địch của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 nên khó đảm bảo thể trạng tốt nhất cho trận đấu với Lion City Sailors.

Các cầu thủ này nhiều khả năng không ra sân trong trận đấu sắp tới để có thêm thời gian nghỉ, bên cạnh đó Bùi Hoàng Việt Anh cũng không thể ra sân vì chấn thương. Sau trận đấu với Lion City Sailors, CAHN sẽ tiếp tục có một trận đấu khó khăn tại cúp C1 châu Á khi gặp Kashima Antlers, đại diện của bóng đá Nhật Bản trên sân nhà.

Trong quá khứ, CAHN từng vượt qua Lion City Sailors tại vòng bảng cúp C1 Đông Nam Á 2024/25 với tỉ số 5-0 trên sân nhà. Tuy nhiên với việc phải làm khách cũng như nhiều cầu thủ không có thể trạng tốt nhất, CAHN sẽ gặp thách thức không nhỏ trong việc tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải đấu mùa này.

Trận đấu giữa Lion City Sailors vs CAHN sẽ diễn ra vào 18h30 ngày hôm nay 8/10 (theo giờ Việt Nam). 

Như Đạt/VOV.VN
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