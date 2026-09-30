TRỰC TIẾP U23 Hàn Quốc 1-1 U23 Trung Quốc: Bất ngờ tại bán kết ASIAD 2026
VOV.VN - TRỰC TIẾP U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc bán kết bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 13h00 ngày 30/9 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Nagai, Nhật Bản.
Xin chào quý khán quả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc thuộc khuôn khổ bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 13h00 ngày 30/9 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Nagai, Nhật Bản.
68': KHÔNG VÀO !!! Bae Hyunseo phối hợp 1-2 khéo léo với Hwang Doyun ở khu vực rìa vòng cấm, sau đó cầu thủ này tung cú sút táo bạo ở góc hẹp nhưng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc.
66': NGUY HIỂM !!! Wang Yudong đột phá bên hành lang cánh trái theo hướng tấn công, sau đó tung đường căng ngang vào vòng cấm, bóng chạm chân trung vệ U23 Hàn Quốc đi khó chịu hướng vào khung thành, nhưng thủ môn Kim Jisoo chơi tập trung để đẩy bóng thành công.
62': KHÔNG VÀO !!! Bóng dựng cây nêu trong vòng cấm của U23 Hàn Quốc, tạo điều kiện để Peng Xiao dứt điểm một chạm, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
60': Các cầu thủ U23 Trung Quốc đang thi đấu rất chặt chẽ khi tạo ra tới hai lớp phòng ngự ngay trước khung thành của thủ môn Li Hao. Điều này khiến các chân sút của U23 Hàn Quốc vẫn đang bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng tiếp theo.
55': THIẾU CHÍNH XÁC !!! Wang Yudong tung quả tạt từ chấm phạt góc đến đúng vị trí Zhang Yuning đã chọn. Tuy nhiên, tiền đạo của U23 Trung Quốc lại đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang của U23 Hàn Quốc.
51': TIẾC NUỐI !!! Hậu vệ Bae Hyunseo đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm của U23 Trung Quốc trước khi nhả lại cho Eom Jisung đứng ở vị trí trống trải. Tuy vậy, đội trưởng của U23 Hàn Quốc đã dứt điểm đưa bóng đi vọt xà quá thiếu chính xác.
47': KHÔNG ĐƯỢC !!! Wang Yudong thoát xuống bên phía cánh trái theo hướng tấn công và vượt qua trung vệ U23 Hàn Quốc. Tiền đạo của U23 Trung Quốc xử lý gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm từ góc hẹp nhưng không thể làm khó thủ môn Kim Jisoo.
46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
45+1': KHÉP LẠI HIỆP 1 !!! Hai đội tạm bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa 1-1.
44': Trong những phút cuối của hiệp 1, U23 Hàn Quốc dâng đội hình lên rất cao và đang tạo sức ép nghẹt thở lên khu vực vòng cấm của U23 Trung Quốc.
40': KHÔNG ĐƯỢC !!! Eom Jisung xử lý bóng khéo léo nơi rìa vòng cấm của U23 Trung Quốc, rồi quyết định tung cú sút nhưng bóng hướng thẳng vào vị trí thủ môn Li Hao đã chọn.
38': Sau khi phải nhận bàn gỡ hòa, U23 Trung Quốc không nóng vội đẩy cao đội hình. các học trò của HLV Antonio Puche vẫn thi đấu chậm rãi, triển khai lỗi chơi phòng ngự và sẵn sàng phản công nhanh.
33': VÀO VÀO VÀO OOOOOOO !!! U23 Hàn Quốc 1-1 U23 Trung Quốc
Từ quả đá phạt góc treo vào vòng cấm của U23 Trung Quốc, Lee Youngjun bật cao đánh đầu dũng mãnh đánh bại thủ môn Li Hao, quân bình tỉ số 1-1 cho U23 Hàn Quốc.
30': KHÔNG VÀO !!! Choi Seok Hyun bật cao chiếm lĩnh không gian tốt rồi đánh đầu nhưng bóng đi không mạnh và thủ thành Li Hao ôm gọn bóng thành công.
27': Ngay sau khi phải nhận bàn thua, U23 Hàn Quốc lập tức dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy vậy, các cầu thủ U23 Trung Quốc vẫn đang thi đấu kiên cường để bảo toàn mành lưới của Li Hao.
23': VÀO VÀO VÀO OOOOOOOOOO !!! U23 Hàn Quốc 0-1 U23 Trung Quốc
U23 Hàn Quốc dâng đội hình lên quá cao, tạo điều kiện cho tình huống phản công sắc bén của U23 Trung Quốc. Wang Yudong thoát xuống phá bẫy việt vị, nhận bóng rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Kim Jisoo, mở tỉ số cho U23 Trung Quốc.
18': THẺ VÀNG !!! Xu Bin có pha xoạc bóng nguy hiểm từ phía sau vào thẳng cổ chân của Eom Jisung. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ U23 Trung Quốc.
17': KHÔNG ĐƯỢC !!! Sau hàng loạt các pha đan lát ở ngoài vòng cấm của U23 Trung Quốc, bóng được rót vào cột hai cho Lee Hyunju, nhưng cầu thủ này không có được vị trí thuận lợi để tạo ra khó khăn lên khung thành thủ môn Li Hao.
14': Các cầu thủ U23 Hàn Quốc đang triển khai lối chơi không quá nhanh, nhưng kiểm soát bóng rất tốt ở khu vực trung tuyến. Trong khi đó, đội hình của U23 Trung Quốc vẫn đang thi đấu tập trung với lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ.
10': KHÔNG VÀO !!! Thêm một tình huống bóng được rót vào vòng cấm của U23 Trung Quốc và Lee Youngjun bật cao đánh đầu, lần này bóng chạm cầu thủ U23 Trung Quốc và đi hết đường biên ngang.
6': NGUY HIỂM !!! Bóng được rót từ cánh phải theo hướng tấn công của U23 Hàn Quốc vào vòng cấm U23 Trung Quốc, thủ môn Li Hao chơi tập trung để đẩy bóng ra khỏi tầm đánh đầu của tiền đạo Lee Youngjun.
2': KHÔNG ĐƯỢC !!! Từ quả treo bóng từ chấm đá phạt trực tiếp vào thẳng vòng cấm của U23 Hàn Quốc, Zhang Yuning ngả người dứt điểm nhưng bóng đi quá nhẹ và thủ môn Kim Jisoo hóa giải thành công.
1': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! Các cầu thủ U23 Hàn Quốc ra sân trong trang phục áo đỏ quần đen, trong khi dàn cầu thủ U23 Trung Quốc xuất phát trong trang phục áo vàng quần vàng và nắm quyền giao bóng trước.
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Trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 giữa U23 Hàn Quốc và U23 Trung Quốc được chờ đợi với chất lượng chuyên môn cao. Cả hai đội đều thể hiện phong độ ấn tượng trên hành trình tiến vào vòng đấu này.
U23 Hàn Quốc bước vào bán kết với vị thế nhà đương kim vô địch cùng thành tích toàn thắng. Đội bóng xứ kim chi ghi tới 10 bàn và giữ sạch lưới tuyệt đối sau 3 trận đã đấu.
Sức mạnh tấn công cùng chất lượng cá nhân vượt trội giúp U23 Hàn Quốc chiếm ưu thế rõ rệt. Đây là nền tảng để thầy trò HLV Lee Min Sung tự tin hướng tới tấm vé vào chung kết.
Ở vòng bảng, U23 Hàn Quốc lần lượt đánh bại U23 Qatar 4-1 và U23 Saudi Arabia 2-0. Việc nằm ở bảng chỉ có 3 đội cũng giúp U23 Hàn Quốc giảm tải đáng kể về thể lực so với nhiều đối thủ khác.
Tại tứ kết, U23 Hàn Quốc tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi thắng U23 Việt Nam 4-0. Màn trình diễn này cho thấy sự khác biệt rõ ràng so với phiên bản từng thua U23 Việt Nam trên chấm 11m ở trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026.
Đáng chú ý, Hàn Quốc đang hướng tới mục tiêu giành HCV lần thứ 4 liên tiếp tại ASIAD. Việc triệu tập đội hình U23 rất mạnh cùng 3 suất quá tuổi khiến họ càng trở nên đáng gờm.
Trong khi đó, U23 Trung Quốc lại lựa chọn cách tiếp cận thực dụng và chắc chắn. Dưới thời HLV Antonio Puche, đội bóng này ưu tiên sự an toàn và tính toán chiến thuật.
Tại vòng bảng, U23 Trung Quốc hòa U23 Iran và U23 UAE với cùng tỷ số 0-0, sau khi thắng U23 CHDCND Triều Tiên. Những kết quả này cho thấy sự toan tính rõ rệt nhằm đảm bảo mục tiêu đi tiếp.
Bước vào trận tứ kết, U23 Trung Quốc mới thực sự bùng nổ khi đánh bại U23 Thái Lan 3-0. Đây là trận đấu hiếm hoi U23 Trung Quốc thể hiện được khả năng tấn công hiệu quả.
Tuy nhiên, đối đầu U23 Hàn Quốc là thử thách hoàn toàn khác. Đẳng cấp, tốc độ và khả năng kiểm soát trận đấu của đối thủ sẽ đặt hàng thủ U23 Trung Quốc dưới áp lực lớn.
Lịch sử cũng không ủng hộ U23 Trung Quốc khi họ từng thua Hàn Quốc tại tứ kết ASIAD 2022. Điều này càng khiến cơ hội tạo bất ngờ của đại diện Đông Á trở nên hạn chế.
Về chiến thuật, U23 Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục chơi phòng ngự lùi sâu. Mục tiêu của họ là hạn chế không gian hoạt động của các mũi tấn công bên phía U23 Hàn Quốc.
Dù vậy, U23 Hàn Quốc lại sở hữu khả năng tấn công biên rất đa dạng. Những cái tên như Bae Jun Ho hay Yang Hyun Jun có thể tạo ra áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương.
Nếu duy trì được hiệu suất như đã thể hiện, U23 Hàn Quốc có đủ khả năng kiểm soát thế trận. Khả năng xuyên phá hàng thủ số đông cũng là điểm mạnh của đội bóng này.
U23 Trung Quốc có thể hy vọng vào sự kỷ luật và tinh thần thi đấu. Tuy nhiên, trước một đối thủ vượt trội về nhiều mặt, việc tạo nên bất ngờ là không dễ.
Lịch sử đối đầu U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc
19/4/2024: U23 Trung Quốc 0-2 U23 Hàn Quốc (U23 châu Á)
1/10/2023: U23 Trung Quốc 0-2 U23 Hàn Quốc (ASIAD)
19/6/2023: U23 Trung Quốc 1-0 U23 Hàn Quốc (Giao hữu)
15/6/2023: U23 Trung Quốc 1-3 U23 Hàn Quốc (Giao hữu)
9/1/2020: U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Trung Quốc (U23 châu Á)
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