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TRỰC TIẾP U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc bán kết bóng đá nam ASIAD 2026

Thứ Tư, 09:00, 30/09/2026
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VOV.VN - TRỰC TIẾP U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc bán kết bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 13h00 ngày 30/9 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Nagai, Nhật Bản.

Xin chào quý khán quả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc thuộc khuôn khổ bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 13h00 ngày 30/9 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Nagai, Nhật Bản. 

08:47

Trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 giữa U23 Hàn Quốc và U23 Trung Quốc được chờ đợi với chất lượng chuyên môn cao. Cả hai đội đều thể hiện phong độ ấn tượng trên hành trình tiến vào vòng đấu này.

U23 Hàn Quốc bước vào bán kết với vị thế nhà đương kim vô địch cùng thành tích toàn thắng. Đội bóng xứ kim chi ghi tới 10 bàn và giữ sạch lưới tuyệt đối sau 3 trận đã đấu.

trUc tiEp u23 han quoc vs u23 trung quoc ban ket bong da nam asiad 2026 hinh anh 1
Ảnh: KFA

Sức mạnh tấn công cùng chất lượng cá nhân vượt trội giúp U23 Hàn Quốc chiếm ưu thế rõ rệt. Đây là nền tảng để thầy trò HLV Lee Min Sung tự tin hướng tới tấm vé vào chung kết.

Ở vòng bảng, U23 Hàn Quốc lần lượt đánh bại U23 Qatar 4-1 và U23 Saudi Arabia 2-0. Việc nằm ở bảng chỉ có 3 đội cũng giúp U23 Hàn Quốc giảm tải đáng kể về thể lực so với nhiều đối thủ khác.

Tại tứ kết, U23 Hàn Quốc tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi thắng U23 Việt Nam 4-0. Màn trình diễn này cho thấy sự khác biệt rõ ràng so với phiên bản từng thua U23 Việt Nam trên chấm 11m ở trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026.

trUc tiEp u23 han quoc vs u23 trung quoc ban ket bong da nam asiad 2026 hinh anh 2
Ảnh: KFA

Đáng chú ý, Hàn Quốc đang hướng tới mục tiêu giành HCV lần thứ 4 liên tiếp tại ASIAD. Việc triệu tập đội hình U23 rất mạnh cùng 3 suất quá tuổi khiến họ càng trở nên đáng gờm.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc lại lựa chọn cách tiếp cận thực dụng và chắc chắn. Dưới thời HLV Antonio Puche, đội bóng này ưu tiên sự an toàn và tính toán chiến thuật.

Tại vòng bảng, U23 Trung Quốc hòa U23 Iran và U23 UAE với cùng tỷ số 0-0, sau khi thắng U23 CHDCND Triều Tiên. Những kết quả này cho thấy sự toan tính rõ rệt nhằm đảm bảo mục tiêu đi tiếp.

Bước vào trận tứ kết, U23 Trung Quốc mới thực sự bùng nổ khi đánh bại U23 Thái Lan 3-0. Đây là trận đấu hiếm hoi U23 Trung Quốc thể hiện được khả năng tấn công hiệu quả.

trUc tiEp u23 han quoc vs u23 trung quoc ban ket bong da nam asiad 2026 hinh anh 3
Ảnh: FAT

Tuy nhiên, đối đầu U23 Hàn Quốc là thử thách hoàn toàn khác. Đẳng cấp, tốc độ và khả năng kiểm soát trận đấu của đối thủ sẽ đặt hàng thủ U23 Trung Quốc dưới áp lực lớn.

Lịch sử cũng không ủng hộ U23 Trung Quốc khi họ từng thua Hàn Quốc tại tứ kết ASIAD 2022. Điều này càng khiến cơ hội tạo bất ngờ của đại diện Đông Á trở nên hạn chế.

Về chiến thuật, U23 Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục chơi phòng ngự lùi sâu. Mục tiêu của họ là hạn chế không gian hoạt động của các mũi tấn công bên phía U23 Hàn Quốc.

trUc tiEp u23 han quoc vs u23 trung quoc ban ket bong da nam asiad 2026 hinh anh 4
Ảnh: FAT

Dù vậy, U23 Hàn Quốc lại sở hữu khả năng tấn công biên rất đa dạng. Những cái tên như Bae Jun Ho hay Yang Hyun Jun có thể tạo ra áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương.

Nếu duy trì được hiệu suất như đã thể hiện, U23 Hàn Quốc có đủ khả năng kiểm soát thế trận. Khả năng xuyên phá hàng thủ số đông cũng là điểm mạnh của đội bóng này.

U23 Trung Quốc có thể hy vọng vào sự kỷ luật và tinh thần thi đấu. Tuy nhiên, trước một đối thủ vượt trội về nhiều mặt, việc tạo nên bất ngờ là không dễ.

08:45

Lịch sử đối đầu U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc

19/4/2024: U23 Trung Quốc 0-2 U23 Hàn Quốc (U23 châu Á)

1/10/2023: U23 Trung Quốc 0-2 U23 Hàn Quốc (ASIAD)

19/6/2023: U23 Trung Quốc 1-0 U23 Hàn Quốc (Giao hữu)

15/6/2023: U23 Trung Quốc 1-3 U23 Hàn Quốc (Giao hữu)

9/1/2020: U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Trung Quốc (U23 châu Á)

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U23 Việt Nam và đội tuyển nữ về nước sau hành trình tại ASIAD 2026

VOV.VN - Sáng 26/9, ĐT nữ Việt Nam và U23 Việt Nam rời Nhật Bản để về nước sau khi hoàn thành hành trình tại ASIAD 2026. Chuyến bay khởi hành lúc 9h30 (giờ Nhật Bản) từ sân bay quốc tế Chubu Centrair (Nagoya) và dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 12h30 (giờ Việt Nam).

trUc tiEp u23 han quoc vs u23 trung quoc ban ket bong da nam asiad 2026 hinh anh 5
TRỰC TIẾP U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc bán kết bóng đá nam ASIAD 2026.
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