Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Tâm điểm bóng đá, chờ thêm huy chương
Thứ Sáu, 05:20, 25/09/2026
VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Tâm điểm bóng đá, chờ thêm huy chương tiếp theo của Đoàn Thể thao Việt Nam.
Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Tâm điểm bóng đá, chờ thêm huy chương tiếp theo của Đoàn Thể thao Việt Nam.
18:50
Hôm nay, U23 Việt Nam và ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ cùng ra sân tranh tài ở các trận vòng tứ kết. Với U23 Việt Nam, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc lúc 17h30. Đây được xem là trận đấu vô cùng khó khăn với các cầu thủ trẻ nước nhà khi U23 Hàn Quốc là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV.
Theo quy định của ASIAD 2026, mỗi đội được sử dụng 3 cầu thủ trên 23 tuổi và U23 Hàn Quốc đã tận dụng triệt để điều này nhằm tăng sức mạnh cho đội bóng.
3 cầu thủ quá 23 tuổi của U23 Hàn Quốc là Eom Ji Sung, Lee Gi Hyuk, Yang Hyun Jun. Trong đó, Eom Ji Sung là nhân tố nổi bật nhất khi đang khoác áo Swansea của Anh. Tiền vệ này cũng đã ghi được 3 bàn ở kỳ ASIAD năm nay và đóng vai trò như nhạc trưởng của U23 Hàn Quốc.
Ngoài Eom Ji Sung, U23 Hàn Quốc còn có 8 cầu thủ khác đang thi đấu ở châu Âu với những cái tên đáng chú ý như Lee Hyun Ju (Arouca - Bồ Đào Nha), Kim Myung Jun (Genk - Bỉ), Yang Min Hyeok (Westerlo - Bỉ), Kim Ji Soo (Brentford - Anh) hay Bae Jun Ho (Stoke City - Anh).
Trong khi đó, lúc 13h sẽ là trận ĐT nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Trung Quốc. Đây cũng là màn đọ sức mà cán cân sức mạnh đang hoàn toàn nghiêng về đội bạn và thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ cần nỗ lực rất nhiều nếu muốn gây bất ngờ.
18:48
Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 25/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV nước nhà sẽ thi đấu ở rất nhiều môn với kỳ vọng có thể giành thêm huy chương.
Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 25/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV nước nhà sẽ thi đấu ở 9 môn với kỳ vọng có thể giành thêm huy chương.
Sau thất bại trong ngày 24/9, Phạm Quang Huy sẽ bước vào nội dung đồng đội nam nữ kết hợp 10m súng ngắn hơi môn bắn súng. Quang Huy sẽ thi đấu cặp cùng đồng đội Trịnh Thu Vinh với kỳ vọng có thể chạm tay vào tấm huy chương.
Môn điền kinh với 2 VĐV chạy Hoàng Thị Minh Hạnh và Tạ Ngọc Tưởng cũng được kỳ vọng có thể tranh chấp huy chương với điểm khởi đầu là các nội dung thi đấu vòng loại.
Ngoài ra, Quàng Thị Tâm ở môn cử tạ hứa hẹn cũng có thể cạnh tranh huy chương ở hạng cân 57kg nữ khi các VĐV Trung Quốc không đăng ký tham dự.
Bên cạnh đó, 2 trận đấu ở môn bóng đá của ĐT bóng đá nữ và U23 Việt Nam cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ dù chưa phải là các trận trực tiếp tranh chấp huy chương.
U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc trong trận tứ kết bóng đá nam diễn ra lúc 17h30 trong khi lúc 13h là trận ĐT nữ Việt Nam đấu ĐT nữ Trung Quốc cũng ở vòng tứ kết.
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 24-9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: ĐT Việt Nam nhận tin không vui ở FIFA ASEAN Cup 2026; ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho tứ kết ASIAD 2026; Patrik Lê Giang hạ quyết tâm vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 cùng ĐT Việt Nam…