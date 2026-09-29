Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 29/9: Cầu mây Việt Nam giành HCV

17:00

Hôm nay 29/9, các VĐV Việt Nam tranh tài ở nhiều môn như bắn cung, điền kinh, kurash, eSports, cầu mây, bóng chuyền (trong nhà và bãi biển).

Ảnh: Gia Cát.

Trong đó, tâm điểm sẽ diễn ra vào buổi sáng khi nội dung cầu mây đôi nữ sẽ diễn ra trận chung kết giữa các VĐV Việt Nam và Philippines. Màn so tài này sẽ diễn ra vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Với việc đã có mặt ở chung kết, các VĐV Việt Nam đã chắc chắn ít nhất có HCB. Tuy nhiên trong bối cảnh Đoàn Thể thao Việt Nam đang rất khát HCV, tất cả đều mong chờ những VĐV như Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Thu Trang sẽ mang về chiến thắng cùng HCV danh giá cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Trước đó ở trận bán kết, các VĐV Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc khi đối đầu đội Hàn Quốc. Ở set 1, đối thủ nhập cuộc tốt hơn, khiến tuyển Việt Nam bị dẫn 3-6. Ban huấn luyện liền thay Hồng Liên vào thay Thu Trang. Và kể từ đây, Việt Nam không cho Hàn Quốc ăn được 1 điểm nào nữa ở set này. Hồng Liên chơi cực hay, liên tiếp ghi điểm, giúp tuyển Việt Nam ăn liền 12 điểm, thắng ngược 15-6 ở set 1.

Sang set 2, Hàn Quốc lại khởi đầu tốt hơn. Việt Nam lại bị dẫn 3-6, rồi 3-7. Thậm chí chấn thương còn diễn ra với Thu Trang. Nhưng rồi sự điều chỉnh của ban huấn luyện đã giúp chúng ta dẫn gỡ điểm. Hồng Liên và Khánh Ly kéo trận đấu vào thế giằng co. Việt Nam cứ dẫn 1 điểm thì Hàn Quốc lại gỡ hoà. Sự cân bằng kéo dài đến điểm số 14-13, thì Việt Nam kết liễu trận đấu ở ngay match point đầu tiên.

Trong khi đó, đội chạy tiêp sức 4x400m nữ sẽ bước vào thi chung kết lúc 19h05 với mục tiêu có thể giành huy chương tiếp theo cho điền kinh Việt Nam ở kỳ ASIAD năm nay.

Môn eSports nội dung MOBA [League of Legends] cũng có thể sẽ mang đến niềm vui cho người hâm mộ nước nhà ở vòng loại trước khi bước vào thi tranh huy chương ngày 2/10.