Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 29/9: Cầu mây Việt Nam giành HCV
VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 29/9: Thể thao Việt Nam chắc chắn có thêm huy chương khi đội cầu mây đôi nữ đã vào chung kết.
Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 29/9: Thể thao Việt Nam chắc chắn có thêm huy chương khi đội cầu mây đôi nữ đã vào chung kết.
Cập nhật huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 29/9
HCV (1): Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Thu Trang (Đội cầu mây đôi nữ).
Kurash: VĐV Trần Thị Thanh Thủy thua VĐV người Hàn Quốc.
eSport: Các VĐV PUBG Mobile Việt Nam đang thi đấu vòng loại.
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh gửi lời chúc mừng tới đội cầu mây nữ Việt Nam. Bộ trưởng chỉ đạo Đoàn thể thao Việt Nam thưởng nóng ngay cho đội tuyển và động viên các vận động viên đội tuyển cầu mây và các đội tuyển còn chưa thi đấu tiếp tục nỗ lực, giữ vững tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.
Kurash: Dương Thanh Thanh thua VĐV của Kazakhstan.
Bắn cung: Nguyễn Duy để thua VĐV Malaysia.
Bắn cung: VĐV Nguyễn Minh Đức thắng đối thủ người Tajikistan 6-2.
Cầu mây: Các VĐV Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 15-5 ở set 2 và thắng chung cuộc 2-0 để giành HCV.
Cầu mây: Những pha xử lý ấn tượng của Khánh Ly giúp ĐT Việt Nam hoàn toàn vượt trội. Tỷ số đang là 9-2 ở set 2.
Cầu mây: Các VĐV Việt Nam tiếp tục áp đảo ở đầu hiệp 2 và vươn lên dẫn trước 5-1.
Cầu mây: Các VĐV Việt Nam giành chiến thắng 15-8 trong set đấu đầu tiên sau cú dứt điểm của Khánh Ly.
Cầu mây: Các VĐV Việt Nam thi đấu rất chủ động và đang dẫn trước 8-3 trong set đấu đầu tiên.
Cầu mây: Trận đấu chung kết đôi nữ đã bắt đầu. Các VĐV Phillippines tham dự là Jean Marie Sucalit, Abegail Sinogbuhan và Nelly Jay Salon.
Theo thông tin từ BTC, trận đấu sẽ bắt đầu muộn hơn dự kiến do một số vấn đề về kỹ thuật.
Nguyễn Thị Khánh Ly (23 tuổi), Lê Thị Hồng Liên (22 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Trang (26 tuổi) là những VĐV của đội cầu mây đôi nữ Việt Nam tranh tài trong trận đấu hôm nay.
Hôm nay 29/9, các VĐV Việt Nam tranh tài ở nhiều môn như bắn cung, điền kinh, kurash, eSports, cầu mây, bóng chuyền (trong nhà và bãi biển).
Trong đó, tâm điểm sẽ diễn ra vào buổi sáng khi nội dung cầu mây đôi nữ sẽ diễn ra trận chung kết giữa các VĐV Việt Nam và Philippines. Màn so tài này sẽ diễn ra vào lúc 7h (giờ Việt Nam).
Với việc đã có mặt ở chung kết, các VĐV Việt Nam đã chắc chắn ít nhất có HCB. Tuy nhiên trong bối cảnh Đoàn Thể thao Việt Nam đang rất khát HCV, tất cả đều mong chờ những VĐV như Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Thu Trang sẽ mang về chiến thắng cùng HCV danh giá cho Đoàn Thể thao Việt Nam.
Trước đó ở trận bán kết, các VĐV Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc khi đối đầu đội Hàn Quốc. Ở set 1, đối thủ nhập cuộc tốt hơn, khiến tuyển Việt Nam bị dẫn 3-6. Ban huấn luyện liền thay Hồng Liên vào thay Thu Trang. Và kể từ đây, Việt Nam không cho Hàn Quốc ăn được 1 điểm nào nữa ở set này. Hồng Liên chơi cực hay, liên tiếp ghi điểm, giúp tuyển Việt Nam ăn liền 12 điểm, thắng ngược 15-6 ở set 1.
Sang set 2, Hàn Quốc lại khởi đầu tốt hơn. Việt Nam lại bị dẫn 3-6, rồi 3-7. Thậm chí chấn thương còn diễn ra với Thu Trang. Nhưng rồi sự điều chỉnh của ban huấn luyện đã giúp chúng ta dẫn gỡ điểm. Hồng Liên và Khánh Ly kéo trận đấu vào thế giằng co. Việt Nam cứ dẫn 1 điểm thì Hàn Quốc lại gỡ hoà. Sự cân bằng kéo dài đến điểm số 14-13, thì Việt Nam kết liễu trận đấu ở ngay match point đầu tiên.
Trong khi đó, đội chạy tiêp sức 4x400m nữ sẽ bước vào thi chung kết lúc 19h05 với mục tiêu có thể giành huy chương tiếp theo cho điền kinh Việt Nam ở kỳ ASIAD năm nay.
Môn eSports nội dung MOBA [League of Legends] cũng có thể sẽ mang đến niềm vui cho người hâm mộ nước nhà ở vòng loại trước khi bước vào thi tranh huy chương ngày 2/10.
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