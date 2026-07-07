TRỰC TIẾP Argentina vs Ai Cập vòng 16 đội World Cup 2026: Messi có ngán Salah?

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Trận thắng 3-2 sau 120 phút trước Cape Verde là lời nhắc nhở đúng lúc dành cho Argentina. Đã vào đến các vòng knock-out của World Cup, thì chẳng có đối thủ nào là dễ dàng. Tuy nhiên, cũng chính màn thoát hiểm ấy có thể khiến nhà đương kim vô địch bước vào cuộc đối đầu với Ai Cập bằng sự tập trung và quyết liệt hơn rất nhiều.

Cape Verde gây ra vô vàn khó khăn cho Albiceleste bởi họ là hiện tượng lớn nhất giải đấu. Đội bóng châu Phi sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, tinh thần không biết sợ và sẵn sàng chơi đôi công mỗi khi có cơ hội. Hai lần gỡ hòa trước Argentina cho thấy Cape Verde đủ tốc độ và sự táo bạo để biến trận đấu thành màn rượt đuổi mà thày trò HLV Lionel Scaloni không hề mong muốn.

Trong khi đó, Ai Cập là một đối thủ khác hẳn. Đại diện Bắc Phi vừa tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên thắng một trận knock-out World Cup sau loạt luân lưu trước Australia. Đó là thành quả của lối đá kỷ luật, phòng ngự số đông và trông cậy vào những khoảnh khắc của Mohamed Salah cùng Omar Marmoush hơn là khả năng áp đặt thế trận.

Chính vì thế, đây lại là kiểu đối thủ phù hợp hơn với Argentina. Khi đối phương lùi sâu, đoàn quân của HLV Scaloni có đủ những tiền vệ giỏi cầm bóng như Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister hay Rodrigo De Paul để kiểm soát nhịp độ, đồng thời sở hữu một Lionel Messi đang đạt phong độ rất xuất sắc để tạo ra khác biệt. Chiều sâu đội hình của Argentina cũng vượt trội, khi họ luôn có những quân bài chất lượng trên ghế dự bị để thay đổi cục diện nếu cần.

Ai Cập chắc chắn sẽ khiến Argentina phải kiên nhẫn. Nhưng khác với Cape Verde - đội bóng sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng - Ai Cập nhiều khả năng sẽ nhường hoàn toàn thế trận. Điều đó đồng nghĩa Argentina sẽ ít phải đối mặt với những pha chuyển trạng thái liên tục, vốn là nguyên nhân khiến họ khốn đốn ở vòng 32 đội.

Nếu chơi đúng đẳng cấp và giữ được sự tỉnh táo sau bài học Cape Verde, Argentina đủ khả năng giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút. Nhà vô địch thế giới vẫn có thể gặp những thời điểm bế tắc, nhưng khoảng cách về chất lượng đội hình, bản lĩnh ở các trận knock-out và khả năng định đoạt trận đấu của Messi khiến cánh cửa vào tứ kết của Albiceleste sáng hơn rất nhiều so với những gì họ vừa trải qua ở Miami.