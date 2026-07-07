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TRỰC TIẾP Argentina vs Ai Cập vòng 16 đội World Cup 2026: Messi có ngán Salah?

Thứ Ba, 14:00, 07/07/2026
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VOV.VN - TRỰC TIẾP Argentina vs Ai Cập vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 23h00 ngày 7/7/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Atlanta ở bang Georgia, Mỹ.

12:58
 

 

12:57
trUc tiEp argentina vs ai cap vong 16 doi world cup 2026 messi co ngan salah hinh anh 2
12:57

Trận thắng 3-2 sau 120 phút trước Cape Verde là lời nhắc nhở đúng lúc dành cho Argentina. Đã vào đến các vòng knock-out của World Cup, thì chẳng có đối thủ nào là dễ dàng. Tuy nhiên, cũng chính màn thoát hiểm ấy có thể khiến nhà đương kim vô địch bước vào cuộc đối đầu với Ai Cập bằng sự tập trung và quyết liệt hơn rất nhiều.

Cape Verde gây ra vô vàn khó khăn cho Albiceleste bởi họ là hiện tượng lớn nhất giải đấu. Đội bóng châu Phi sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, tinh thần không biết sợ và sẵn sàng chơi đôi công mỗi khi có cơ hội. Hai lần gỡ hòa trước Argentina cho thấy Cape Verde đủ tốc độ và sự táo bạo để biến trận đấu thành màn rượt đuổi mà thày trò HLV Lionel Scaloni không hề mong muốn.

Trong khi đó, Ai Cập là một đối thủ khác hẳn. Đại diện Bắc Phi vừa tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên thắng một trận knock-out World Cup sau loạt luân lưu trước Australia. Đó là thành quả của lối đá kỷ luật, phòng ngự số đông và trông cậy vào những khoảnh khắc của Mohamed Salah cùng Omar Marmoush hơn là khả năng áp đặt thế trận.

Chính vì thế, đây lại là kiểu đối thủ phù hợp hơn với Argentina. Khi đối phương lùi sâu, đoàn quân của HLV Scaloni có đủ những tiền vệ giỏi cầm bóng như Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister hay Rodrigo De Paul để kiểm soát nhịp độ, đồng thời sở hữu một Lionel Messi đang đạt phong độ rất xuất sắc để tạo ra khác biệt. Chiều sâu đội hình của Argentina cũng vượt trội, khi họ luôn có những quân bài chất lượng trên ghế dự bị để thay đổi cục diện nếu cần.

Ai Cập chắc chắn sẽ khiến Argentina phải kiên nhẫn. Nhưng khác với Cape Verde - đội bóng sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng - Ai Cập nhiều khả năng sẽ nhường hoàn toàn thế trận. Điều đó đồng nghĩa Argentina sẽ ít phải đối mặt với những pha chuyển trạng thái liên tục, vốn là nguyên nhân khiến họ khốn đốn ở vòng 32 đội.

Nếu chơi đúng đẳng cấp và giữ được sự tỉnh táo sau bài học Cape Verde, Argentina đủ khả năng giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút. Nhà vô địch thế giới vẫn có thể gặp những thời điểm bế tắc, nhưng khoảng cách về chất lượng đội hình, bản lĩnh ở các trận knock-out và khả năng định đoạt trận đấu của Messi khiến cánh cửa vào tứ kết của Albiceleste sáng hơn rất nhiều so với những gì họ vừa trải qua ở Miami.

12:54
12:53

Đội hình dự kiến:

Argentina (4-4-2): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Thiago Almada; Messi, Lautaro Martinez.

Ai Cập (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Abdelmaguid, Rabia, Hafez; Ateya, Lasheen; Zico, Salah, Ashour; Marmoush.

TRỰC TIẾP Argentina vs Ai Cập

Để có mặt ở trận đấu này, Messi và các đồng đội ở ĐT Argentina đã có chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội sau khi trải qua đến 120 phút tranh tài. Trong khi đó, ĐT Ai Cập có trận đấu kéo dài hơn thế khi vượt qua Australia trên chấm luân lưu 11m.

Tính đến lúc này của World Cup 2026, Argentina đã lần lượt vượt qua Algeria, Áo, Jordan và Cape Verde trong hành trình của mình. Lối chơi của Argentina vẫn dựa trên khả năng kiểm soát bóng, sự linh hoạt ở tuyến giữa và những khoảnh khắc tạo đột biến từ các ngôi sao trên hàng công.

Tuy nhiên, những gì diễn ra ở trận đấu với Cape Verde cho thấy không phải lúc nào đại diện Nam Mỹ cũng dễ dàng kiểm soát mọi thứ và các đối thủ hoàn toàn có thể gây khó dễ cho Argentina. Đây là lời nhắc nhở quan trọng trước khi Messi và các đồng đội bước vào màn so tài với Ai Cập.

trUc tiEp argentina vs ai cap vong 16 doi world cup 2026 messi co ngan salah hinh anh 3

Thực tế, những đối thủ đã qua chưa thật sự xứng tầm với Argentina và ngay cả Ai Cập cũng đang bị coi là đội cửa dưới rất nhiều ở trận đấu tới.

Vì thế, sự chủ quan ở một chừng mực nào đó chắc chắn vẫn sẽ xuất hiện ở đội ĐKVĐ World Cup. Tuy nhiên, với những gương mặt dạn dày đã từng lên đỉnh thế giới cách đây 4 năm, tập thể Argentina hiện tại sẽ hiểu họ cần phải làm gì để vượt qua được những khúc cua tưởng như đơn giản nhưng hoàn toàn có thể ấn chứa sự phức tạp mang tên Ai Cập.

Ai Cập cũng có hành trình rất đáng chú ý. Đại diện châu Phi khởi đầu bằng trận hòa trước Bỉ, sau đó giành chiến thắng quan trọng trước New Zealand và tiếp tục có thêm kết quả hòa Iran đủ để vượt qua vòng bảng. Ở vòng 32 đội, Ai Cập thể hiện bản lĩnh khi vượt qua Australia sau loạt luân lưu, qua đó cho thấy họ là đội bóng không dễ bị đánh bại trong những trận đấu căng thẳng.

Điểm mạnh của Ai Cập nằm ở tinh thần thi đấu bền bỉ, và sự nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái. Họ không phải đội bóng áp đảo đối thủ bằng thế trận tấn công liên tục, nhưng luôn biết cách kéo trận đấu vào thế giằng co và chờ cơ hội từ những tình huống phản công hoặc pha bóng cố định. Một Salah tuy đã qua thời đỉnh cao nhưng vẫn còn những tố chất để có thể tạo nên sự khác biệt.

Phạm Ngọc/VOV.VN
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